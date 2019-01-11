Украина

Томос для Украины: названы церкви, которые не признают главу ПЦУ Епифания

Некоторые автокефальные церкви Вселенского православия какое-то время не будут признавать автокефалию Православной церкви Украины. Об этом заявил архиепископ Вселенского патриархата Даниил Памфилийский.

«Русская православная церковь отказывается признавать, это понятно. Сербская, Польская и Антиохийская церковь — вот эти три структуры, для которых требуется время, чтобы обработать признание Православной церкви Украины», — заявил он, сообщает ВВС.

Архиеппископ объяснил это зависимостью этих церквей от Москвы. Впрочем, по его словам, «с Польской церковью понимание будет найдено, ее риторика изменится, и она поймет свое историческое место в лоне Христовой церкви и Константинополя». Остальные церкви признают украинскую церковь и ее предстоятеля в ближайшие месяцы.

«Думаю, это вопрос месяцев. Владыка Епифаний уже направил мирные грамоты — свои представительские грамоты, которые сообщают о его избрании», — заявил Даниил Памфилийский.

По его словам в течение одного или полутора месяцев ПЦУ могут признать Румынская православная церковь, Православная церковь Эллады и Православная церковь Кипра.

«Нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше уже процесс пойдет», — заявил архиепископ.

В то же время, Вселенский патриархат не будет применять санкции по отношению к тем церквям, которые будут медлить с признанием ПЦУ.

«Константинополь будет работать с ними, чтобы объяснить, почему нужно признать церковь Украины. Я не предвижу здесь больших проблем. Думаю, и с Сербской и Антиохийской церквями мы найдем понимание, нужно только немного времени. В тех регионах созданы определенные политические условия, поэтому нужно время, чтобы с ними поработать», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.

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