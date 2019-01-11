- 16:56 В Украине увеличилось число регионов, где ограничено движение транспорта
- 16:27 Кремль давит: в России рассказали, зачем Путину союз РФ и Беларуси
- 16:25 Стало известно о гибели украинского моряка в Балтийском море: первые детали
- 16:24 Ислам или штраф: украинец, которому грозила смертная казнь, рассказал о тюрьме в Иране
- 16:21 Биатлон в Оберхофе: видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
- 16:10 Сколько стоит политическая реклама на украинском ТВ: опубликована инфографика
- 16:07 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- 16:06 Пугачевой и Галкину предсказали расставание
- 15:59 Томос для Украины: названы церкви, которые не признают главу ПЦУ Епифания
- 15:54 Украину накрыла магнитная буря: чем это грозит
Томос для Украины: названы церкви, которые не признают главу ПЦУ Епифания
Некоторые автокефальные церкви Вселенского православия какое-то время не будут признавать автокефалию Православной церкви Украины. Об этом заявил архиепископ Вселенского патриархата Даниил Памфилийский.
«Русская православная церковь отказывается признавать, это понятно. Сербская, Польская и Антиохийская церковь — вот эти три структуры, для которых требуется время, чтобы обработать признание Православной церкви Украины», — заявил он, сообщает ВВС.
Архиеппископ объяснил это зависимостью этих церквей от Москвы. Впрочем, по его словам, «с Польской церковью понимание будет найдено, ее риторика изменится, и она поймет свое историческое место в лоне Христовой церкви и Константинополя». Остальные церкви признают украинскую церковь и ее предстоятеля в ближайшие месяцы.
«Думаю, это вопрос месяцев. Владыка Епифаний уже направил мирные грамоты — свои представительские грамоты, которые сообщают о его избрании», — заявил Даниил Памфилийский.
По его словам в течение одного или полутора месяцев ПЦУ могут признать Румынская православная церковь, Православная церковь Эллады и Православная церковь Кипра.
«Нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше уже процесс пойдет», — заявил архиепископ.
В то же время, Вселенский патриархат не будет применять санкции по отношению к тем церквям, которые будут медлить с признанием ПЦУ.
«Константинополь будет работать с ними, чтобы объяснить, почему нужно признать церковь Украины. Я не предвижу здесь больших проблем. Думаю, и с Сербской и Антиохийской церквями мы найдем понимание, нужно только немного времени. В тех регионах созданы определенные политические условия, поэтому нужно время, чтобы с ними поработать», — заявил он.
Как писали «ФАКТЫ», 6 января Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.
Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 3 м/с C
Давление: 745 мм