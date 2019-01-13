Стиль жизни

Желтая Земляная Свинья, завершающая 12-летний цикл восточного календаря, призывает все знаки Зодиака ценить то, что они имеют в данный момент. А вот что ждет каждого из нас в 2019 году, читайте в эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ».

КРЫСА

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Уильям Шекспир, Виталий Коротич, Роман Виктюк, Евгений Мартынов, Владислав Ващук, Камерон Диаз

Желтая Земляная Свинья достаточно дружелюбно настроена по отношению к Крысе. Но в предстоящем периоде важно не просто выполнять свою работу, а и добывать новые знания. Не хвастайтесь своими заслугами. Руководство, скорее, оценит скромных людей. Осень порадует тех, кто хочет подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Не стремитесь к легким деньгам — они не принесут желаемого результата. Желательно избегать всего, что связано с риском на финансовом поприще. Одиноким Крысам следует внимательно приглядеться к своему окружению. Возможно, человек, которого вы ждали всю жизнь, находится рядом. Избегайте переутомления и стрессов.

БЫК

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Чарли Чаплин, принцесса Диана, Алла Пугачева, Педро Альмодовар, Николай Амосов, Руслана Лыжичко

Позитивный настрой поможет Быку добиться желаемого, следует только демонстрировать стойкость, терпение, мягкость. Об упрямстве и желании настоять непременно на своем, лучше забыть. Избегайте разного рода инвестиций и учитесь более экономно обращаться с деньгами, если хотите, чтобы они у вас водились. Проявите творческий подход во всем, чем придется заниматься и не забывайте об отдыхе. Велика вероятность, что одинокие Быки сумеют найти свою вторую половину. Хороший период наступает для тех, кто задумывается о браке. Чтобы сохранить здоровье, нужно постоянно двигаться, включить в свой рацион больше фруктов, овощей, зелени.

ТИГР

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Ярослав Мудрый, Владимир Высоцкий, Василий Вирастюк, Василь Стус, Леонардо ди Каприо

В 2019-м Тигр вполне может рассчитывать на поддержку Свиньи во всех сферах своей жизни. Ему окажутся по плечу даже очень высокие вершины, поэтому амбициозные представители знака могут смело браться за реализацию своих замыслов. Получив предложение о новой работе, не стоит долго раздумывать — все перемены пойдут только на пользу. Есть надежда даже на крупный выигрыш в лотерее. Для многих Тигров год ознаменуется большой любовью и даже свадьбой, а возможно, и рождением ребенка. Страстные и обаятельные Тигры привлекают внимание представителей противоположного пола. Но из-за своей вспыльчивости могут разрушить отношения — об этом нужно всегда помнить. Сохранить хорошее самочувствие помогут плавание, утренние пробежки.

КОТ

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Валерий Лобановский, Мила Йовович, Мстислав Ростропович, Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм

Кот уже в конце зимы почувствует душевный подъем, желание действовать, которое будет проявляться во всех сферах жизни. В предстоящем году наступает хорошее время для кардинальной смены профессии, имиджа, места жительства. В год Свиньи у Кота могут возникнуть некоторые сложности в отношениях с коллегами, поэтому стоит взять эту информацию на заметку. Денег на жизнь будет хватать, но планы на большие финансовые вливания оправдаются только в том случае, если Кот будет работать, не покладая рук. Если вы одиноки, то получите шанс встретить человека, о котором мечтали всю жизнь. Но не стоит торопить события тем, кому нужны по-настоящему серьезные отношения. Коты редко болеют серьезными хроническими недугами, но часто страдают от простуды, поэтому позаботьтесь о профилактике.

ДРАКОН

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Фридрих Ницше, Владимир Кличко, Джон Леннон, Леонид Быков, Олег Скрипка, Олег Протасов

Наступивший год подарит массу приятных моментов Дракону — он получит возможность влиять на многие процессы, происходящие вокруг. Впрочем, это повлечет за собой повышение ответственности и новые обязанности. Следует смело соглашаться на новую должность, а всем, кого посетит свежая идея, нужно тут же пытаться реализовать ее. И чем оригинальнее она будет, тем больше появится шансов на успех. Прекрасный период для начала собственного бизнеса. Можно рассчитывать на стабильный доход. Не следует только пытаться кого-то обхитрить. Желтая Земляная Свинья покровительствует тем Драконам, которые стремятся свить свое гнездышко. Физические и умственные перегрузки способны стать причиной нервозности, бессонницы. Так что самое время взяться за здоровый образ жизни.

ЗМЕЯ

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Богдан Ступка, Петр Порошенко, Квитка Цисык, Анатолий Хостикоев, Сезария Эвора

Хозяйка 2019 года с уважением относится к мудрой Змее. На карьерный рост могут рассчитывать большинство представителей знака, но многим придется кардинально поменять отношение к самому себе. В выгодном положении окажутся те, кто занят индивидуальной трудовой деятельностью. Чтобы не создавать себе дополнительных проблем, крайне важно не допускать попыток кого-то объегорить. На личном фронте следует более осмотрительно принимать подарки от тех, кто без раздумий готов подарить вам свое сердце. Кого-то ждет роковая любовь. Обычные прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от тоски и печали и укрепить иммунитет. Неплохо бы заранее подумать об отдыхе.

ЛОШАДЬ

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Нельсон Мандела, Александр Довженко, Лина Костенко, Ольга Сумская, Клинт Иствуд

Бонусы от хозяйки года наверняка получат те Лошади, которые готовы прикладывать все усилия для воплощения в жизнь задуманного. От безделья в 2019 году страдать точно не придется. Многим будет предложено повышение по службе, что повлечет за собой положительные перемены. Следует избегать бесконтрольных трат и покупок, без которых можно обойтись — хозяйка года может наказать транжир. Крайне нежелательно рисковать, ставя на карту слишком многое. Не нужно стесняться демонстрировать свои таланты и способности. Расширяйте круг общения и присматривайтесь к представителям противоположного пола, это поможет встретить настоящую любовь. Следуя здоровому образу жизни, Лошадь получит заряд энергии, которого хватит на выполнение всех обязанностей и сохранения бодрого самочувствия.

КОЗА

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Богдан Хмельницкий, Билл Гейтс, Тото Кутуньо, Дмитрий Гордон, Николь Кидман

Благоприятный период наступает для Козы, которая имеет все шансы сделать шаг навстречу своей мечте. Однако, чтобы не оказаться в сложной ситуации, следует избегать авантюр. Самое время задуматься о получении образования, перемене места работы. В 2019-м Коза может позволить себе проявлять инициативу, не задумываясь о последствиях. Успех ожидает исключительно трудолюбивых представителей знака. При этом не стоит бояться экспериментов, необходимо проявлять высокую активность на стартовом этапе. Для достижения своей мечты необходимо скопить определенную сумму, и экономия в этом случае как раз то, что нужно. Весьма вероятно, что Коза окажется в центре внимания огромного количества поклонников. Для семейных пар это может стать настоящей проблемой. А одинокие Козы станут перед выбором, который сделать будет весьма непросто. Одиночество может стать причиной уныния и меланхолии, поэтому его стоит избегать.

ОБЕЗЬЯНА

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Джордж Байрон, Федерико Феллини, Анатолий Соловьяненко, Селин Дион, Мик Джаггер

Везение будет сопровождать Обезьяну в течение всего 2019 года. Она столкнется с множеством ситуаций, которые сумеет обернуть в свою пользу. Существенное повышение по службе возможно ближе к концу года. Однако напором решать важные вопросы не стоит. Следует заранее все планировать. Помните о двух зайцах, за которыми гнаться нежелательно. Воплотить в жизнь свою мечту сможет тот, кто проявит недюжинное трудолюбие и повышенную ответственность. Материальное благосостояние требует сдержанности и продуманности. Как только появится возможность сделать сбережение, нужно непременно осуществить это. Хорош этот год для приобретения недвижимости. Веселый нрав, общительность, помогут Обезьяне в любви, однако фейерверка эмоций ждать не стоит, отношения будут спокойными. Даже простое знакомство имеет все шансы закончиться браком. Особенно тщательно Обезьяне следует заботиться о состоянии своего позвоночника и суставов — чрезмерные физические нагрузки небезопасны.

ПЕТУХ

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Александр Суворов, Андрей Сахаров, Ив Монтан, Юрий Никулин, Эрик Клэптон

К напору, способному снести на пути все препятствия, Петухам в предстоящий период лучше не прибегать. Отличное время наступает для того, чтобы заложить фундамент своего дома, инвестировать деньги в строительство. Благоприятное время также для тех, кто постигает новое, занимается самообразованием. Вся информация будет легко усваиваться и надолго останется в памяти. Петуху очень важно поддерживать с коллегами ровные, доброжелательные отношения, конфликтов следует всячески избегать. Нужно постараться соблюсти меру демонстрации своих амбиций и не вестись на сомнительные идеи, несущие в себе элемент авантюризма. Чтобы пополнить бюджет, придется работать без устали. Увенчаются успехами поиски источников дополнительного заработка. Отношения с близкими неплохо бы сделать более искренними и открытыми. Самое время объявить войну вредным привычкам и заняться спортом.

СОБАКА

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Тарас Шевченко, Билл Клинтон, Дэвид Боуи, Шэрон Стоун, Мадонна

Предпочитающей спокойствие и стабильность Собаке придется изменить привычный ход событий. Чтобы преодолеть все препятствия, нужно набраться терпения и стать мудрее. Не стоит идти на поводу у тех, кто предлагает слишком легкие способы продвинуться по карьерной лестнице, ведь истинные мотивы их заботы могут совсем не порадовать в будущем. Слушать следует исключительно собственную интуицию. Улучшить свое финансовое состояние вполне реально, но для этого нужно учитывать все мелочи, анализировать каждый этап стоящей перед вами задачи и продумывать свои действия на три шага вперед. Сдерживать чувства окажется довольно сложно. Шанс на важную встречу у одиноких Собак достаточно высок, но нужно быть готовым мириться с чужими недостатками. Желательно избегать нервных перегрузок и питаться правильно.

СВИНЬЯ

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

София Ротару, Арнольд Шварценеггер, Ванга, Виталий Кличко, Леонид Гайдай

От тех, кто родился под ее покровительством, свинья потребует соблюдения таких же правил, как и от представителей других знаков. Проблемы с работой и финансами могут возникнуть только у тех, кто не хочет трудиться. Отличный шанс расширить свое дело появится у всех, кто работает на себя. На отличный результат могут рассчитывать также представители творческих профессий. Свинья не должна забывать о том, что может оказаться в зоне внимания разного рода мошенников и прочих любителей легкой наживы. Нужно постоянно быть настороже. Личные отношения удастся сделать более прочными и глубокими, если заботиться не только о себе. Есть шанс выбрать надежного спутника на всю жизнь, однако не следует распахивать душу перед малознакомыми людьми. Свинья — животное плодовитое, семейное. Тот, кто хочет создать крепкую, прочную семью, с большим количеством детей, может рассчитывать на встречу с прекрасным принцем или принцессой. Занятия спортом помогут Свинье избежать проблем с суставами и мышцами.

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