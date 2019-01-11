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Украина получила от растаможки "евроблях" 1,5 млрд гривен
Украинцы по состоянию на 10 января 2019 года легализовали уже 24,6 тысячи автомобилей на еврономерах, пополнив государственный бюджет Украины на 1,56 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минфина.
В т.ч. в первые дни 2019 года среднее количество растаможенных авто составляла полторы тысячи в сутки.
В общей структуры платежей в бюджет 158,2 млн гривен приходится на таможенную пошлину, 495,5 млн гривен — на НДС, 738 млн гривен — на акцизный сбор.
Кроме того, автовладельцы заплатили 174,1 млн гривен штрафных санкций за нарушение таможенных правил.
Такая сумма объясняется тем, что из общего количества оформленных автомобилей более 21 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что нужно знать, чтобы успеть растаможить «евробляху» со скидкой.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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