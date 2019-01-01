Украина

Туристов в Карпатах предупредили об угрозе

Украинцев предупредили о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах в первые дни нового 2019 года. Такое предупреждение содержится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 2 января 2019 года в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», — говорится в сообщении.

Во время рождественских праздников подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям перейдут на усиленный режим работы.

Как писали «ФАКТЫ», начало 2019 года в Украине ознаменуется усилением ветра до штормового уровня, а 3 января 2019 года снова ожидается похолодание. Также со 2 января в Украине начнет увеличиваться количество осадков.

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