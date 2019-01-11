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Самые красивые щедривки
13 января украинцы отмечают Щедрый или Васильев вечер. Это канун Старого Нового года, который празднуется 14 января. В этот вечер хозяева накрывают богатый, щедрый стол — непременно с мясными блюдами. А молодежь ходит щедровать.
Этот древний обычай уходит корнями в далекое прошлое, когда наши предки, наряжаясь, поздравляли друг друга, желали благополучия и здоровья в Новом году, а за это получали вознаграждение в виде еды или денег. Все это сопровождалось ритмичной музыкой, зажигательными танцами, пантомимами и обрядовыми играми.
При этом в некоторых регионах Украины этот вечер называют «Васильева коляда» и особо не разделяют колядки и щедривки.
Украинские щедривки всегда отличались мелодичностью и красивыми словами. Вот некоторые из них.
Добрий вечір тобі, пане Господарю:
Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Застеляйте столи, та все килимами:
Радуйся,
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Та кладіть калачі з ярої пшениці:
Радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Бо прийдуть до тебе три празники
В гості: радуйся!
Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар — багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство — золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха — хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка —
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как украинцы отмечали Святвечер и Рождество, какие блюда ставили на стол, какие колядки пели.
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