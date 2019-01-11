Самые красивые щедривки

Общество

13 января украинцы отмечают Щедрый или Васильев вечер. Это канун Старого Нового года, который празднуется 14 января. В этот вечер хозяева накрывают богатый, щедрый стол — непременно с мясными блюдами. А молодежь ходит щедровать.

Этот древний обычай уходит корнями в далекое прошлое, когда наши предки, наряжаясь, поздравляли друг друга, желали благополучия и здоровья в Новом году, а за это получали вознаграждение в виде еды или денег. Все это сопровождалось ритмичной музыкой, зажигательными танцами, пантомимами и обрядовыми играми.

При этом в некоторых регионах Украины этот вечер называют «Васильева коляда» и особо не разделяют колядки и щедривки.

Украинские щедривки всегда отличались мелодичностью и красивыми словами. Вот некоторые из них.

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар — багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство — золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха — хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка —

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как украинцы отмечали Святвечер и Рождество, какие блюда ставили на стол, какие колядки пели.

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