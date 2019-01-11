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Бывший глава разведки "ДНР" получил в России срок за мошенничество

21:15 11 января 2019   271
Российский суд
Инф. «ФАКТОВ»

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу воздушной разведки террористической «ДНР» Дмитрия Лысаковского. По информации российских СМИ, его признали виновным в… мошенничестве.

Его подельник Петр Чихун получил такой же срок, а еще один фигурант дела — Михаил Чернов — 11 лет лишения свободы.

По версии обвинения, все они участвовали в рейдерском захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Кроме того, в причастности к рейдерскому захвату подозревают бывшую судью арбитражного суда Ирину Баранову и адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова. Они уже покинули территорию России.

Лысаковский, который с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе против украинской армии, своей вины не признал и заявил, что стал жертвой сфабрикованного уголовного дела.

Известно, что в «ДНР» он занимался разведкой с использованием беспилотных летательных аппаратов и незадолго до ареста претендовал на пост командира ПВО фейковой «республики».

Напомним, накануне стало известно, что Россия собирается депортировать в Украину бывшего боевика «ДНР», бежавшего из Украины в Челябинск.

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