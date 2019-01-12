Рак разума: брат Кейт Миддлтон рассказал о тяжелом психическом заболевании (фото)

Мир

Младший брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о своем тяжелом психическом заболевании. 31-летний Джеймс Миддлтон поведал изданию Daily Mail, что долгое время тайно страдал от сильнейшей депрессии. Он чувствовал полнейшую апатию, не мог работать, не открывал поступавшие ему электронные письма и ни с кем не общался — даже с самыми любимыми людьми: членами семьи и друзьями. У него также было ускоренное сердцебиение и аритмия. Джеймс все глубже погружался в «трясину отчаяния».

«Все цвета и эмоции в моем мире поблекли, все было серым и монотонным», — говорит он. Молодой человек сознает, как ему повезло — он богат, с виду благополучен и ведет привилегированную жизнь. «Но это не наделило меня иммунитетом к депрессии. Сложно описать это состояние. Это не просто грусть. Это болезнь, рак разума… Это не чувство, а отсутствие чувств. Ты существуешь без цели и направления», — заявил Миддлтон. Он говорит, что на самом деле не рассматривал возможность самоубийства, но не хотел также продолжать жить в таком состоянии.

«Я и злейшему врагу не пожелал бы ощутить такое чувство бесполезности и отчаяния, изоляции и одиночества», — признается Джеймс.

Клиническая депрессия начала мучить Джеймса с конца 2016 года и продолжалась весь 2017-й год. В конце концов он нашел в себе силы, с помощью специалистов, бросить ей вызов. Хотя и не считает себя полностью вылечившимся, у него теперь у него снова появился вкус к жизни.

Миддлтон говорит, что депрессия — не единственная его проблема. С детства он страдает серьезной дислексией — неспособность к овладению чтением и письмом в полной мере. Это было причиной проблем в школе и неуверенности в своих силах. «Буквы и цифры до сих пор прыгают и расплываются перед моими глазами на странице», — говорит мистер Миддлтон.

А год назад ему поставили диагноз — синдром дефицита внимания. Это вариант детского синдрома дефицита внимания и гиперактивности. «Это многое объясняет», — говорит Джеймс. «Это было причиной, почему мне так трудно концентрироваться. Почему днем я отвлекаюсь в грезах наяву. Почему такие простые задания, как застилание постели, требуют таких же усилий, как заполнение декларации о налогах… Почему я беспокоен, энергичен и импульсивен. Почему начинаю дело и не могу довести его до конца…», — рассказал шурин принца Уильяма.

С другой стороны Джеймс считает этот синдром своего рода благословением, которое наделило его творческим началом. Он может выдавать фантастические, оригинальные идеи. Но ему тяжело управлять бизнесом. Как известно, несколько учрежденных Миддлтоном компаний прогорели. Теперь Джеймс надеется, что ему будет легче навести порядок в своей жизни.

На днях Джеймс Миддлтон сделал публичным свой профиль в Instagram, дав возможность всем желающим посмотреть, как он живет. Джеймс переехал в шотландскую деревню, занимается натуральным хозяйством и работает гидом в отеле Glen Affric Lodge, принадлежащем Дэвиду Мэттьюсу — свекру своей сестры Пиппы.

Джеймс теперь живет на природе

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Джеймс отдыхал вместе с родственниками на острове Сент-Бартелеми. Его сопровождала новая девушка — француженка Ализе Тевене, с которой он познакомился примерно полгода назад. Пара выглядела полностью счастливой и довольной жизнью.

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