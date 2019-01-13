Третья отставка за три месяца: «трудную» Меган Маркл покинула ее телохранительница

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От жены принца Гарри Меган Маркл продолжают уходить ее сотрудники. Как сообщает издание Daily Star, беременную герцогиню Сассекскую покинула ее телохранительница, проработавшая в охране Меган около полугода. Так, ранее женщина, чье имя не разглашается в интересах безопасности, сопровождала Меган в туре по странам Австралии и Океании. В частности, она, возглавляя команду охраны, принимала решение об эвакуации герцогини с рынка на Фиджи. Во время визита супруги принца на рынке начался хаос, и бодигарды опасались, что не смогут управлять толпой.

О телохранительнице Меган известно, что она является инспектором Скотланд-Ярда. Коллеги характеризуют ее с самой лучшей стороны, как профессионала высочайшего класса.

Причиной ее решения уйти с престижной работы, по данным СМИ, могло стать желание Меган «быть среди людей», что очень осложняет работу телохранителей. Меган — новичок в королевской семье, члены которой с раннего детства привыкают к постоянной охране. В своем новом статусе бывшей актрисе следует понять, что она уже не может быть предоставлена самой себе. Впрочем, возможно, что истинная причина отставки кроется в чем-то другом. По некоторым данным, женщина решила вообще оставить службу в полиции.

Издание сообщает, что отставка охранницы стала уже третьим увольнением в окружении Маркл за последние три месяца. В ноябре неожиданно ушла с работы персональная помощница Меган Мелисса Туабти, которая помогала организовывать королевскую свадьбу. Позже частный секретарь герцога и герцогини Сассекских Саманта Коэн объявила, что подаст в отставку весной, после рождения у пары первенца. Саманта работает на королевскую семью уже 17 лет. Ранее она была личным секретарем Елизаветы II.

На этом потери Сассексов не исчерпываются. Как оказалось, в сентябре тихо уволилась старший секретарь по коммуникациям Катрина Маккивер. А летом прошлого года в отставку подал Эдвард Лейн Фокс, которого называли «правой рукой Гарри». Он работал с принцем в течение 15 лет.

Поговаривают, что персонал дворца дал Маркл прозвища «Герцогиня Трудная» и «ураган Меган». Она все привыкла делать по-своему, не согласуясь с королевским протоколом. Каждый день она встает в пять часов утра и начинает буквально бомбардировать своих помощников текстовыми сообщениями, в которых делится своими идеями и отдает распоряжения. А также доводит персонал и даже прочих членов королевской семьи своими капризами. Не всем пришлись по вкусу такие новшества. Однако некий источник во дворце недавно заявил, что на самом деле многим нравится «энтузиазм Меган» и ее необычный стиль управления.

Не утихают и слухи о разладе Меган с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Так, Маркл и принца Гарри не было в числе избранных гостей на скромной вечеринке в честь дня рождения Кейт, на которую герцогиня Кембриджская пригласила своих близких друзей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл впервые появилась на публике в платье для беременных.

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