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Украина – не легкая добыча: генерал оценил угрозу полномасштабного наступления России
В Кремле сейчас есть понимание, что захват Украины будет иметь катастрофические последствия. По этой причине Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение на украинскую территорию.
Такое мнение высказал ветеран внешней разведки, генерал Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ».
«Я не думаю, что будет полномасштабное наступление. Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить наступление», — говорит Василий Богдан.
По словам генерала, украинский Генштаб понимает, что есть угроза наступления не только со стороны России. В частности, речь идет о попытке Москвы поглотить Беларусь: «Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью».
Ранее свой прогноз об угрозе обострения на Донбассе «ФАКТАМ» озвучил российской оппозиционный политик Константин Боровой.
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