Трамп скрыл от всех детали своих переговоров с Путиным

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Президент США Дональд Трамп скрыл от высокопоставленных сотрудников Белого дома детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила американская газета The Washington Post в субботу, 12 января. За два года президентства Трамп встречался с Путиным пять раз, однако в трех случаях это были непродолжительные беседы на различных международных саммитах. Встречи в Гамбурге в 2017 году и в Хельсинки в 2018 году — самые длительные переговоры двух президентов.

Издание утверждает, что Трамп, в отличие от предыдущих американских президентов, не берет с собой на переговоры с Путиным высокопоставленных сотрудников Белого дома и не делится ни с кем подробностями о ходе этих встреч.

На саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге в 2017 году Трамп даже забрал бумаги с пометками у своего переводчика и приказал не обсуждать случившееся с членами администрации! Это утверждают сразу несколько собеседников издания из числа действующих и бывших должностных лиц. На этой встрече присутствовал и Рекс Тиллерсон, занимавший в то время пост государственного секретаря Соединенных Штатов. Но была часть встречи, когда Трамп и Путин остались с глазу на глаз, общались только в присутствии переводчиков.

О действиях американского президента стало известно после того, как два высокопоставленных сотрудника Государственного департамента США запросили у переводчика Трампа дополнительную информацию помимо отчета Тиллерсона. Переводчик отказался говорить, сославшись на личный запрет президента.

Газета напоминает, что в Гамбурге Трамп и Путин коротко пообщались еще и во время банкета. И тогда рядом с ними находился только российский переводчик. Выходит, что президент США скрыл от всех важные детали своих переговоров с Путиным.

Иэто не единичный случай. По данным издания, в 2018 году на переговорах с президентом России в Хельсинки Трамп не взял с собой никого кроме переводчика, и даже стенограммы разговора в Белом доме никто не видел.

Несколько сотрудников президентской администрации заявили газете, что подробной информации ни об одних переговорах Трампа с Путиным нет даже в засекреченных документах. Такое поведение президента США им кажется странным. Все предшественники Трампа обычно наоборот старались брать с собой на переговоры помощников и чиновников. В основном это делалось для того, чтобы сократить вероятность неверной интерпретации слов собеседника. Помощники обычно делали записи и следили за тем, чтобы все американские ведомства и все сотрудники Юелого дома, от которых по итогам переговоров могут потребоваться какие-то действия, вовремя узнали об этом.

Статью в The Washington Post Белый дом комментировать отказался. Представители Трампа заявили, что в ней содержится столько неточностей, что обсуждать их нет смысла.

Однако Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США уже заявил, что намерен провести специальное заседание, посвященное недостатку информации о встречах Трампа с Путиным. Председатель комитета Элиот Энгель считает необходимым сформировать отдельный расследовательский подкомитет. Новый орган займется поиском отчетов Госдепартамента США о встречах Трампа и Путина, объяснил Энгель. «После саммита в Хельсинки прошло несколько месяцев, однако мы до сих пор не знаем, что произошло на той встрече», — подчеркнул он.

Бывший заместитель государственного секретаря США Строуб Тэлбот заявил: «Поведение действующего президента не только необычно по историческим стандартам, оно возмутительно! Трамп препятствует деятельности правительства США… Он определенно дают Путину гораздо больше возможностей для манипуляции».

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