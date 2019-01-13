Украина

Где в Киеве 13 января будут щедровать и «водить Козу»

13 января — последний день, когда будут сиять огни в «Стране Северного Сияния» в центре Киева. В рамках закрытия этого культурно-массового проекта для гостей, как сообщают организаторы этнопроекта «Folk Ukraine», в Щедрый вечер (праздник Василя), здесь можно встретить «Меланку» и «Козу», будут звучать щедривки, можно танцевать, веселиться целой компанией и запланирован большой концерт. В воскресенье последний раз зажжется главная елка и в зимнем городке будет радовать уличная иллюминация и красивые арт-инсталляции.

Для праздничного настроения возле главной елки страны будет звучать лучшая музыка в формате lounge, chill-out и downtempo. Всего за праздники здесь запланировали и провели 12 концертов. Последний состоится сегодня. Посетителей ждут музыкальные сюрпризы на Софийской площади:

16.15 — выступление детского театра украинского фольклора «Берегинька», 16.30 — вокально-хоровой студии при Национальном заслуженном академическом народном хоре Украины имени Веревки, 17.05 — Folky Funky, 17.50 — the Doox, 19.00 — Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Напомним, что главную елку украшали в этом году 3, 5 тысячи искрящихся игрушек, изготовленных на заказ, а также уникальные многокилометровые светодиодные гирлянды, излучавшие свет «северного сияния». 27-метровую елку собрали из нескольких сотен живых хвойных деревцев, нанизанных на металлический стержень. Столичная елка признана одной из 10 лучших в Европе. На Софийской площади выполнили интересную подсветку, запустили «экспресс желаний», обустроили световой «фонтан», организовали сувенирную ярмарку и зону футкорта. Новый год на Софийской и Контрактовой площади встретили более 15 тысяч гостей.

На Контрактовой площади, где празднование продлится до 19 января, на елке раскачиваются 300 игрушек, выполненных по мотивам творчества народной художницы Марии Примаченко. Кстати, 12 января исполнилось 110 лет со дня рождения этой заслуженной мастерицы, представляющей «наивное искусство». Фантастические звери, расставленные в фотозонах на улице Сагайдачного, как будто сошли с полотен Марии Примаченко. Это было сделано для поддержки и популяризации украинской культуры.

На Контактовой площади 13 января состоится концерт, прозвучат щедривки, 19 января при закрытии зимнего городка также подготовлена концертная программа (всего за время праздников подготовлено 16 концертов).

13 января, в воскресенье (12.00−20.00) в парке Шевченко продолжится традиционный столичный рождественский фестиваль. Для посетителей подготовили праздничный концерт, театрализованное представление, угощение, ярмарку, массу детских и семейных развлечений (караоке, спортивные состязания, тюбинговая горка, рождественский хоровод). В парке открыт каток, маленький зоопарк, проводятся конкурсы и розыгрыши. Запланированы также награждение победителей конкурса рисунка, рождественский пертеп, соревнования, рождественский флешмоб, конкурсы, благотворительная ярмарка «Подари надежду на Рождество», гала-концерт, денс-баттл и другие развлечения.

А Национальный музей народной архитектуры и быта Украины приглашает 13 января в 13.00 на незабываемую «Рождественскую феерию» — действие художественного проекта «Зима в украинском скансене от Романа до Иордана». В музее под открытым небом предусмотреныпарад вертепов, конкурс «Рождественская звезда», встреча со святым Николаем. Гостей будут сопровождать герои украинских новогодне-рождественских празднеств Святой Николай, Коза, Василь, Маланка. На сцене Певческого поля музея состоится концерт, прозвучат яркие колядки и щедривки, пройдут традиционные засевания. Организаторы гарантируют праздничную атмосферу, зимние развлечения, коллективные песни, интересные выступления, рождественские пряники, вкусное угощение.

Напомним, Алена Курилова поделилась с «ФАКТАМИ» правилами гадания на старый Новый год.

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