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Разработка Сколково? Сеть насмешило видео создания «моста» из соломы в России
В России начали сооружать переправу через Волгу при помощи сена и воды. Таким образом «специалисты» планируют соединить города Нижний Новгород и Бор.
На видео с места события видно, как рабочие солому раскладывают по реке. По словам одного из создателей переправы, в минусовую температуру «мост» будут поливать водой, которая при замерзании должна будет скрепить между собой солому. Заявляется, что эта переправа якобы сможет выдерживать вес автомобиля.
Стоит отметить, что «технологический прорыв» россиян вызвал массу насмешливых комментариев в сети.
«Без якутского скульптора и его уникального материала прочность будет не та», «Это не солома! Это новейшие сколковские углеродные нано-трубки!», «Обкатывают технологию для своей лунной программы», «Уберите это из интернета! Вдруг Европа и Штаты этой технологией заинтересуются и себе припишут!!», — пишут пользователи Facebook.
Как сообщали «ФАКТЫ», что в Лабытнанги накануне Нового года для детей соорудили городок из льда, содержащего фекалии.
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