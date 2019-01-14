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Шоу-бизнес

Осторожно, горячо! Украинская секс-бомба порадовала поклонников фото в купальнике

2:19 14 января 2019   55
Даша Астафьева
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая проводит зимние каникулы на Бали, порадовала своих поклонников очередной порцией откровенных фото.

«Де Лаос?», — подписала Астафьева снимок, на котором она позирует в купальнике, а ее лицо скрывает шляпа.

Не обошлось и без более откровенного фото. На первый взгляд может показаться, что на нем Астафьева позирует обнаженной. На снимке красотка запечатлена в соблазнительной позе в кровати, а ее тело прикрыто шляпой.

Эти снимки не оставили равнодушными поклонников Астафьевой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Настя Каменских продемонстрировала свежие фото с пляжного отдыха, но вместо комплиментов поддалась критике из-за неудачного ракурса и яркого купальника.

Также своими пляжными фото похвасталась ведущая «Нового канала» Анна Олицкая, которая провела зимние каникулы на Ямайке.

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