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Осторожно, горячо! Украинская секс-бомба порадовала поклонников фото в купальнике
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая проводит зимние каникулы на Бали, порадовала своих поклонников очередной порцией откровенных фото.
«Де Лаос?», — подписала Астафьева снимок, на котором она позирует в купальнике, а ее лицо скрывает шляпа.
Не обошлось и без более откровенного фото. На первый взгляд может показаться, что на нем Астафьева позирует обнаженной. На снимке красотка запечатлена в соблазнительной позе в кровати, а ее тело прикрыто шляпой.
Эти снимки не оставили равнодушными поклонников Астафьевой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Настя Каменских продемонстрировала свежие фото с пляжного отдыха, но вместо комплиментов поддалась критике из-за неудачного ракурса и яркого купальника.
Также своими пляжными фото похвасталась ведущая «Нового канала» Анна Олицкая, которая провела зимние каникулы на Ямайке.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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