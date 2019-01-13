Туристам на заметку: появилась интерактивная карта убежищ в Карпатах

Украина

В сети появилась интерактивная карта домиков в Карпатах, которую могут использовать для спасения заблудившиеся в горах туристы. Карта доступная в сервисе Google Maps.

На ней обозначены как существующие места убежища, так и те, которые функционировали ранее, однако на данный момент разрушены или сгорели.

Составители карты рекомендуют лыжникам и туристам заранее ознакомиться с местом расположения домиков в местах, которые они намерены посетить в горах.

Как сообщали «ФАКТЫ», 6 января в горах Закарпатья пропал киевский лыжник-экстремал Игорь Грищенко, который сумел спастись только потому, что набрел на избушку лесника. В ней он дождался прибытия спасателей, однако обморозил пальцы на руках и на ногах.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter