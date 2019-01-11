Стало известно о состоянии спасенного в Карпатах туриста

Происшествия

Туриста из Киева Игоря Грищенко, которого вечером 10 января нашли в Карпатах в домике лесника, доставили в Свалявскую районную больницу.

Там его поместили в реанимационное отделение с диагнозом переохлаждение. По словам лесников, турист самостоятельно прошел около 15 километров от первоначального места до домика, где его нашли лесники.

Как сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, состояние у 34-летнего киевлянина удовлетворительное, он в сознании, разговаривает, но у него переохлаждение пальцев рук и ног.

«Спасенный вчера вечером турист, поиски которого в Карпатах продолжались последние четверо суток, сейчас находится в реанимационном отделении Свалявской райбольницы, у него обморожение конечностей, врачи говорят, что состояние стабильное», — сказала она, сообщает Укринформ.

Позже стало известно, что киевлянина везут в Ужгород в областную больницу имени Новака.

Как писали «ФАКТЫ», 34-летний Игорь Грищенко из Киева, несмотря на предупреждения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах и объявление штормового предупреждения в регионе, отправился туда с другом кататься на лыжах. Из-за сложных погодных условий он потерялся там в районе горы Гемба. Сотрудникам ГСЧС пришлось начать спецоперацию по его спасению. В ней было задействовано 39 человек и вертолет. Также на помощь пришли около 30 лесников, волонтеры и полицейские.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter