Путин будет торговаться: генерал рассказал, что ждет захваченных украинских моряков

Украина

В России, скорее всего, состоится суд над украинскими моряками, захваченными пограничниками ФСБ России в нейтральных водах возле оккупированного Крыма. Единственным справедливым приговором в этом деле может быть лишь оправдательный, но в России будут торговаться за их свободу

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. «Приговор не имеет абсолютно никакого значения. Еще раз повторю: наших моряков захватили в нейтральных водах! Какой приговор в этом случае может быть справедливым? Только оправдательный», — заявил он.

По словам Василия Богдана, у России есть «ордынская» манера: захватывать в плен граждан других государств, а потом торговаться. «Путин будет торговаться. Его режим находится в каком-то Зазеркалье, в другой реальности. Я уверен, что Украина приложит все усилия, чтобы освободить ребят», — отметил генерал и добавил: «Трудно сказать, когда они вернутся. Но то, что будут дома, — это однозначно. Мы не сидим, сложа руки».

Тем временем украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Москву, где во вторник, 15 января, в суде будут рассматривать ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам.

«Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня. Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков. Встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило», — сообщила Людмила Денисова на своей страничке в Facebook.

Полный текст интервью Василия Богдана читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем».

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