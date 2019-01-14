Появился трейлер последнего сезона "Игры престолов" (видео)

Шоу-бизнес

Телеканал НВО назвав дату премьеры последнего, восьмого сезона культового телесериала «Игра престолов» — 14 апреля. И опубликовал его первый официальный трейлер. На видео члены семьи Старк заходят в усыпальницу, где видят свои собственные надгробные статуи. Причем поклонники сериала усмотрели в коротком видео спойлер, якобы найдя подтверждение тому, что Бран Старк превратится в Короля ночи, так как в ролике этот персонаж не фигурирует.

В сезоне будет всего шесть эпизодов. Съемки последнего из них закончились 9 июля прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джон Сноу из «Игры престолов» изменился до неузнаваемости, лишившись фирменной особенности.

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