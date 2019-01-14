27.87 / 28.15 31.83 / 32.34
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Появился трейлер последнего сезона "Игры престолов" (видео)

13:13 14 января 2019   43
Кадр из сериала
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Телеканал НВО назвав дату премьеры последнего, восьмого сезона культового телесериала «Игра престолов» — 14 апреля. И опубликовал его первый официальный трейлер. На видео члены семьи Старк заходят в усыпальницу, где видят свои собственные надгробные статуи. Причем поклонники сериала усмотрели в коротком видео спойлер, якобы найдя подтверждение тому, что Бран Старк превратится в Короля ночи, так как в ролике этот персонаж не фигурирует.

В сезоне будет всего шесть эпизодов. Съемки последнего из них закончились 9 июля прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джон Сноу из «Игры престолов» изменился до неузнаваемости, лишившись фирменной особенности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
-3

Ветер: 5 м/с  Ю
Давление: 727 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины