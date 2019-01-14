Фрески древней Кирилловской церкви в Киеве теперь можно рассмотреть в 3D онлайн

Культура

Уникальная Кирилловская церковь, входящая в состав музея Национального заповедника «София Киевская», сохранилась со времен Древней Руси в подлинных стенах и сберегла древнюю живопись, как и Софийский собор в Киеве. Кирилловская церковь — памятник архитектуры и монументальной живописи. Сегодня появилась возможность посетить ее, даже не выходя из дома. Для музея на Дорогожичах разработан виртуальный 3D-маршрут по этому памятнику архитектуры. Для экскурсии применялись современные технологии, в том числе и дрон, с помощью которого проводились съемки.

Кирилловская церковь основана в урочище Дорогожичи князем Всеволодом после его восхождения на киевский престол в 1139 году. Освящена в честь египетского святого Кирилла Александрийского. Из Ипатьевской летописи известно, что в 1194 году здесь был погребен киевский князь Святослав — герой поэмы «Слово о полку Игореве». Над церковью проносились столетия, вокруг разворачивались трагические события, но храм на холме сохранял гордую осанку крепости. За время своего существования церковь знала периоды запустения, ремонты и обновления. После нашествия монголо-татар в 1240 году, когда город был разрушен и разграблен, святыня выстояла, хотя тоже была опустошена. Под протекторатом Константина Острожского при церкви существовали православный коллегиум и типография. Храм опекал гетман Иван Мазепа, а созданный здесь монастырь долго не просуществовал из-за запрета императрицы Екатерины II. Реставрации ХVІІ-ХVІІІ веков внешне придали церкви черты украинского барокко. Современный вид экстерьер храма приобрел во время работ, проведенных под руководством архитектора Григоровича-Барского. Интерьер памятника оставался почти без изменений. В советский период (1929 год) в храме открыли музей, а богослужение восстановили только с 1995 года.

В храме фрески древнерусских мастеров сочетаются с работами художника Михаила Врубеля, а его «Богоматерь» сравнивают с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля. Врубель написал также фрески «Сошествие Духа Святого», «Евхаристия», «Въезд Христов в Иерусалим», «Благовещение», «Сретение» и изображения апостолов Петра и Павла. С этих самостоятельных работ выпускника Санкт-Петербургской академии и началась популярность живописца.

Здесь наблюдается сочетание разных школ живописи — в этом еще одна особенность храма. Монументальная живопись представлена ансамблем фресок (они сохранились на площади до 800 кв. м). Впервые в древнерусских храмах XII века здесь написан «Страшный суд». Особого внимания заслуживает цикл жития святых Кирилла и Афанасия Александрийских (изображено 16 сцен), оригинальна по интерпретации фреска «Ангел, свивающий небо». До сих пор сохранилось изображение евангелиста Марка. Купол церкви изнутри украшают сорок Севастийских мучеников, которые поддерживают символ небесной сферы. Портрет игумена Иннокентия Монастырского написан в технике темперы ХVІІ столетия. Масляная живопись выполнена учениками и преподавателями Киевской школы Николая Мурашко и студентами Санкт-Петербургской школы, включая М. Врубеля, Х. Платонова, И. Селезнева, Светлицкого и других. В церкви трудились и выдающиеся украинские живописцы Иван Ижакевич и Николай Пимоненко.

Музей «Кирилловская церковь» (улица Олены Телиги, 12) работает с 10.00 до 18.00 (четверг выходной). Во время богослужений график работы музея меняется и о нем можно узнать по телефону (044) 468−11−26. Здесь же можно заказать экскурсию. Билеты стоят 50 гривен (с экскурсией дороже), для льготников — 20 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве ученые Института археологии Национальной АН Украины ведут раскопки возле частично уцелевших стены и башни Кирилловского монастыря, воздвигнутых в XVIII веке. Храмом этого монастыря и являлась одна из древнейших церквей Киева — Кирилловская.

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