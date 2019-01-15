История успеха: как вынужденная переселенка организовала бизнес по выпеканию необычных пряников

Житейские истории

— Пряники со свинкой Пеппой, героями мультфильмов «Щенячий патруль», «Три кота» наиболее часто заказывают для детей. А фантазиям взрослых заказчиков просто нет предела! Это могут быть пряники в виде и автомобилей, и часов, и даже… трусов, — рассказывает предприниматель из Новогродовки Донецкой области 43-летняя Наталья Райковская. Она зарегистрировалась как частный предприниматель в начале декабря прошлого года.

— Наталья, как вы приняли решение начать собственное дело?

— Три с половиной года я занимала должность заместителя начальника отдела по предоставлению соцуслуг в Новогродовском центре занятости. Зарплата там была небольшая, но ведь это и стабильный доход, и трудовой стаж. К тому же в Новогродовке найти работу было сложно, особенно после того, как в этот небольшой город хлынул поток вынужденных переселенцев.

Мы с мужем — тоже вынужденные переселенцы. Переехали из села Марьяновка Старобешевского района Донецкой области, где я более двадцати лет проработала в детском саду, в том числе более десяти лет — заведующей. Активных боевых действий в нашем селе, которое сейчас находится на неподконтрольной Украине территории, не было. Но в августе и сентябре 2014 года боевые действия шли неподалеку от нас. Нам, как и многим односельчанам, по вечерам приходилось сидеть в подвале, потому что над домами летали снаряды. К счастью, ни один из них не упал на село.

Мои дочери в то время жили не с нами. Одна получала высшее образование в Донецке, другая — в Крыму. Доучиваться детям пришлось в Днепре, где их приютила моя родня. Сейчас одна дочь работает ветеринарным врачом на конезаводе под Мариуполем. А другая, несмотря на то, что получила педагогическое образование, — поваром в одном из ресторанов Одессы.

Когда девочки еще учились, видеться нам было затруднительно: появились линии разграничения. Чтобы их пересечь, нужно было сначала добраться до пунктов пропуска. К счастью, у мужа была квартира в Новогродовке, и мы решили перебраться туда. Супруг уже на пенсии. Если бы он еще работал, мог бы устроиться по специальности: он — горняк, а в Новогродовке три шахты. Мне повезло найти работу на новом месте. По образованию я педагог-психолог, и в службе занятости для меня нашлась вакансия.

Одной из моих задач было профессионально ориентировать тех, кто не может найти подходящую работу. Это люди с высшим образованием, которые ранее имели высокооплачиваемую руководящую работу в областном центре. Им сложно найти подобную работу не только в Новогродовке, но и по всей Украине. Или же это были люди без специального образования, но их не устраивала переквалификация, которую мы могли предложить. Тогда я интересовалась у соискателя: «А есть у вас хобби? Возможно, оно будет приносить доход?» И рассказывала, что человек может начать собственное дело. В дальнейшем это помогло сделать первый шаг и мне самой.



*"Я еще не зарегистрировали собственную торговую марку, но название моего бренда очевидно — «Райские пряники», — говорит Наталья Райковская

— Кому-либо из соискателей работы удалось монетизировать свое хобби? Центр занятости помогает начинающим предпринимателям Новогродовки начать свое дело?

— Начинающий предприниматель в любом центре занятости может получить консультацию. Я настраивала человека на то, что если он не знает, чем заняться, или у него уже есть определенные задумки, то для начала следует оглянуться вокруг. Чтобы не получилось так, что рынок услуг или товаров, которые он намерен производить, уже перенасыщен. Нужно ли человеку открывать производство хлеба, если он не может печь какой-то оригинальный продукт? Например, в Новогродовке в дефиците прачечные, химчистки, салоны маникюра. Об этом я говорила с соискателями работы.

Чаще всего хотели открыть свое дело люди с инвалидностью, у которых были невысокие пенсии, а также вынужденные переселенцы, занимавшиеся бизнесом до войны. Мне запомнилась одна переселенка, заново открывшая в Новогродовке производство инструментов для ремонта обуви. Она начала свою предпринимательскую деятельность еще в Донецке. С началом войны переехала на мирную территорию. Чтобы работать на новом месте, ей не хватало оборудования. На приеме я объяснила ей, что тем, кто решился открыть собственное дело, центр занятости предоставляет право получить пособие по безработице в виде единовременной выплаты. Размер этой выплаты у всех разный: учитываются уровень зарплаты на последнем месте работы, страховой стаж и другие факторы. После того как человек обучится основам предпринимательской деятельности и защитит свой бизнес-план на комиссии, где присутствуют представители исполкома и налоговой службы, он получит пособие.

Направление на обучение будущему предпринимателю дает центр занятости. Тот, у кого нет высшего образования, обучается стационарно — в Донецкой области для начинающих предпринимателей работает центр профессионально-технического обучения при государственной службе занятости в Краматорске. Люди с высшим образованием обучаются один месяц дистанционно. Я проходила такое обучение в филиале Донецкого национального университета им. В. Стуса в Константиновке по курсу «Специалист по эффективности предпринимательства» и успешно защитила свой бизнес-план. Он необходим предпринимателю. Человек должен понимать, сможет ли соблюсти все условия ведения бизнеса в рамках существующего законодательства, рассчитать возможный доход, чтобы не «прогореть». Вот этому нас и обучали.



* К новогодним и рождественским праздникам часто заказывают пряничные домики (на фото в заголовке), в виде снежинок…



* …и елочных украшений



— Переселенке, которая занялась производством инструментов для ремонта обуви, удается быть на плаву?

— Судя по отчетности, которую я увидела, когда еще работала в центре занятости, удается. Налоги она платит. Слышала, что к ней поступают заказы со всей Украины.

— С чего же началось ваше увлечение пряниками?

— В 2015 году мне на Пасху подарили пряничный сувенир: корзинка с птенцом и пасхальными яйцами. Он был настолько красиво декорирован, что мы… так и не решились его съесть. Мне захотелось попробовать сделать что-то подобное своими руками. С той поры у меня появилась идея делать пряничные сувениры. Искала информацию в Интернете, выпекала и украшала пряники. Оттачивая свое мастерство, я закормила пряниками родных, близких и знакомых.

— А как у вас с заказами?

— Заявки к новогодним праздникам я начала принимать еще летом! Заказы поступают со всей Украины. А в Новогродовке конкурентов у меня нет.

Я решилась оставить службу занятости, потому что последние два года буквально разрывалась между выпечкой и работой. Днем была основная работа, а ночью я занималась изготовлением пряников. Однажды сказала себе: «Если сейчас не рискну, потом могу всю жизнь об этом жалеть». Решила: если бизнес не принесет планируемого дохода, будем жить на пенсию супруга.



* Пряники для маленьких принцесс

— Судя по тому, что я увидела у вас на странице, вы — художник!

— Чтобы расписать пряник, вовсе не обязательно уметь рисовать. Если у вас нет специальных форм, можно украсить пряник с помощью бумажного трафарета. Для этого нужно перенести понравившийся рисунок на прозрачную кальку. Затем кальку положить на пряник и сделать проколы по контурам рисунка. По ним и наносится глазурь.

Со временем, когда мне заказывали партии пряников в 50—70 штук, я стала приобретать для их выпечки и украшения все, что могло упростить мой труд: теперь у меня есть аэрограф, планетарный миксер, формочки для вырубки теста. Приобретаю и упаковку — от пакетиков до коробок. Но если печь пряники только для своей семьи, то можно обойтись минимумом: миксер и формы для вырубки теста.

А обучаться приходится постоянно. Первый мастер-класс по выпечке и украшению пряников мне на день рождения подарила родная сестра. Это был королевский подарок. Однодневный мастер-класс, который проходил в Днепре, стоил недешево — одну тысячу гривен. Он помог мне не только освоить азы росписи пряников, но и поверить в себя. Когда под руководством опытного пекаря у меня получилось нарисовать лица девочек — принцессы, ангелочка и африканки, я даже не поверила, что сделала это своими руками. Техники украшения пряников перестали казаться мне непостижимыми.

Позже я окончила пряничную онлайн-школу Веры Черневич. Хочу еще получить мастер-класс у итальянского пекаря. И подумываю о том, чтобы открыть свою школу.



* Пряники-валентинки

— У заказчиков есть какие-то предпочтения? Что сейчас в тренде?

— Стали заказывать домашний зефир. В отличие от фабричного, в нем нет консервантов. Зефиру можно придать необычную форму, например, сделать его в виде новогодних елочек.

Заказывая пряники для детей, просят выпекать их любимых мультяшных героев. Притом это могут быть не только классические пряники, но и на палочках (ими можно украшать торты). В отличие от декора из мастики, которая условно съедобна, украшения из пряников можно есть.



* Пряники на палочке

— Как-то одна заказчица никак не могла решить, какой пряничный сувенир она хотела бы подарить мужу, — продолжает Наталья. — Тогда мне в голову пришла идея воплотить в прянике дежурный мужской подарочный набор. Тот, что мы традиционно дарим нашим мужчинам в День защитника Украины: крем для бритья, носки и трусы. Вот это я и испекла. Идея понравилась, и «мужской набор» пошел на ура — заказчицы часто просят изготовить его для своих мужчин.

— Вы уже зарегистрировали свою торговую марку?

— Еще нет. Но название моего бренда очевидно: пряники от Натальи Райковской будут называться «Райские пряники».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о переселенке из Горловки Анне Петриченко, которая создала малое предприятие по пошиву одежды и в минувшем году получила престижную международную награду «BusinessWomen 2018».

Фото со страницы Натальи в «Инстаграме»



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