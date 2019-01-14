Нарушила договоренность: российский омбудсмен внезапно отменила встречу с Денисовой

Украина

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяная Москалькова сорвала запланированную встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которая сегодня приехала в Москву, чтобы принять участие в заседании Лефортовского суда по делу о военнопленных украинских моряках, захваченных 25 ноября в районе Керченского пролива.

Омбудсмен РФ Москалькова прислалала смс-сообщение о том, она якобы вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан.

«Все наши предварительные договоренности по конфиденциальному обсуждению важных для нас вопросов не имеют для уполномоченного РФ никакого значения», — пишет Денисова.

Игнорирование Москальковой встречи с украинским уполномоченным Денисова связывает с решением Следственного управления ФСБ РФ провести судебное заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме.

Напомним, 15 января на заседании суда ФСБ надеется продлить арест 23 военнопленным украинским морякам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тюремная администрация намерена выписать раненых пленных украинских моряков из больницы СИЗО и перевести в общие камеры. Кроме того, троих раненых вместе с остальными военнопленными украинскими моряками планируют 15 января собрать в суде и продлить срок пребывания под стражей еще на три месяца. Адвокат Николай Полозов получил сведения, что московские «органы» собираются расследовать «дело моряков» до конца мая.

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