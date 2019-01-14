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- 14:36 Грипп в Украине: на карантин ушли несколько школ в Киеве
Грипп в Украине: на карантин ушли несколько школ в Киеве
В Киеве начали останавливать занятия в школах из-за высокого уровня заболеваемости гриппом. По состоянию на 12:00 14 января соответствующее решение было принято руководством четырех школ — в Оболонском, Печерском и Соломенском районах. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской городской администрации Николай Поворозник.
Он отметил, что полностью закрылись две школы — № 143 (Оболонский район) и № 80 (Печерский район). Также прекращены занятия в 24 классах школы № 168 Оболонского района, и в 8 классах школы № 164Соломенского района.
По данным медиков, в настоящее время в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%, причем среди детей этот рост наибольший — 11,8%, а среди школьников — на 15,5%.
«В структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущей неделе — 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2 922 случая, что составляет 40,8% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью», — цитирует представителя администрации ТСН.
Напомним, на данный момент решение о карантине в школе в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ принято в Чернигове, Луцке и Одессе.
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