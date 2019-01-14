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Приковали к перилам: в Киеве изощренным способом ограбили прохожего
В Киеве на Почтовой площади у мужчины двое неизвестных отобрали личные вещи. Как сообщили в столичной Нацполиции, злоумышленники, угрожая прохожему, приковали его наручниками к перилам лестницы. Забрав рюкзак потерпевшего, нападавшие скрылись.
Напомним, в декабре в столичном жилмассиве Отрадный двумя мужчинами было совершено разбойное нападение на 12-летнюю девочку. У школьницы отобрали мобильный телефон.
По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, в данном случае, двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак на машине. Напали на потерпевшего, приковали его наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами.
Позже одно из них задержали сотрудники полиции. Это — 54-летний ранее судимый местный житель. Другого — объявили в розыск.
За содеянное мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разбойном нападении на заведение «Национальной лотереи» в Николаеве. Злоумышленники отобрали у директора заведения сумку с почти 200 тысячами гривен и скрылись.
Также сообщалось об ограблении и убийстве в Одессе известного в городе валютного менялы.
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