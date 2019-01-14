27.88 / 28.15 31.83 / 32.33
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В деле о поджоге здания Союза венгров в Ужгороде появился важный фигурант

15:08 14 января 2019   74
Пожар в здании Союза венгров в Ужгороде
Инф. «ФАКТОВ»

Заказ на поджог здания Союза венгров в Ужгороде поступил от немецкого журналиста Мануэля Охсенрайтера. 42-летний журналист связан с польскими правыми активистами, в том числе и основателем пророссийской партии «Змияна» Матеушем Пискорским. Ранее сообщалось, что за поджогом в Ужгороде стоят два праворадикала из Польши.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Радио Свобода, об этом Краковскому суду заявил один из обвиняемых в поджоге здания — 28-летний Михал Прокопович. По его словам, журналист работал консультантом депутата немецкого парламента Маркуса Фронхмайера от ультраправой «Альтернативы для Германии».

Также сообщается, что Охсенрайтер — редактор правого немецкого журнала Zuerst! (Первый!), он с начала агрессии России в Украине неоднократно выступал в российских массмедиа и поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе.

Сам немецкий журналист обвинения в причастности к поджогу в Ужгороде отрицает. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"

Киев
-2

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 725 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины