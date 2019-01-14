Украина

В деле о поджоге здания Союза венгров в Ужгороде появился важный фигурант

Заказ на поджог здания Союза венгров в Ужгороде поступил от немецкого журналиста Мануэля Охсенрайтера. 42-летний журналист связан с польскими правыми активистами, в том числе и основателем пророссийской партии «Змияна» Матеушем Пискорским. Ранее сообщалось, что за поджогом в Ужгороде стоят два праворадикала из Польши.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Радио Свобода, об этом Краковскому суду заявил один из обвиняемых в поджоге здания — 28-летний Михал Прокопович. По его словам, журналист работал консультантом депутата немецкого парламента Маркуса Фронхмайера от ультраправой «Альтернативы для Германии».

Также сообщается, что Охсенрайтер — редактор правого немецкого журнала Zuerst! (Первый!), он с начала агрессии России в Украине неоднократно выступал в российских массмедиа и поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе.

Сам немецкий журналист обвинения в причастности к поджогу в Ужгороде отрицает. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде.

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