Здоровье

Недостаток жиров в организме сказывается на коже и волосах: каких жиров лучше избегать

Многие люди отказываются от жирной пищи, считая, что она приводит к набору лишнего веса. Однако недостаток полезных жиров вреден для организма. Из-за этого появляются проблемы с кожей, слизистыми, человек становится раздражительным. Если низкожировая диета продолжается долго, возможны проблемы с сердцем, печенью, желчным пузырем.

Диетологи советуют избегать насыщенных жирных кислот, которые легко откладываются в жировую прослойку. Это жирное мясо, фастфуд, кондитерские изделия, маргарин, пальмовое и кокосовое масла. А ненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9) положительно влияют на эндокринную систему и обмен веществ. Норма для здорового человека — 50—80 граммов жиров в день. Поэтому ежедневно надо включать в рацион продукты с их высоким содержанием: рыбу, морепродукты, яйца, орехи, сыры, растительные масла, бобовые, семена подсолнечника, кунжута, льна, тыквы, кукурузу, брокколи, цветную капусту, петрушку, шпинат, кинзу, авокадо, облепиху, шиповник, черную смородину, сухофрукты.

Как понять, что в организме не хватает жиров

Сухая кожа и проблемы с волосами. Шелушение и раздражение кожи, перхоть, выпадение волос могут говорить о недостатке жирных кислот. Клетки кожи защищены мембранами, которые состоят из жирных кислот омега-3 и омега-6. Они придают коже эластичность, удерживают влагу, а при их дефиците наступает ее преждевременное старение. Идеальные продукты для кожи: рыба, брокколи, растительные масла, орехи.

Вы часто мерзнете, даже если температура в помещении или на улице нормальная. Это говорит о неправильном теплообмене, который может быть следствием недостатка жиров. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в рацион авокадо, запеченную тыкву, оливковое масло, орехи.

Быстро устаете. Полезные жиры замедляют усвоение углеводов и предотвращают резкие скачки сахара в крови. Кроме того, для выработки энергии организму нужны именно жиры. Если их в рационе недостаточно, то после употребления быстрых углеводов может наступить резкий упадок сил и сонливость. Идеальные продукты для бодрости: орехи, сыры, яйца.

Склонность к перепадам настроения. Полиненасыщенные жирные кислоты помогают бороться со стрессом, так как повышают уровень серотонина — гормона счастья. Для нервной системы первыми лекарствами считаются жирные кислоты омега-3, поэтому включайте в рацион орехи, жирную рыбу, семена льна.

Вы никак не можете похудеть и постоянно хотите есть. Значит, существует проблема нехватки жиров. Чтобы быстро и надолго подавить чувство голода, отдавайте предпочтение красной рыбе, тофу, козьему сыру, грецким орехам. Авокадо, овощи и растительные масла в этом случае менее эффективны.

Вам сложно сосредоточиться. Недостаток жиров приводит к нарушению работы мозга: ухудшаются память и мышление, трудно сконцентрироваться. Лучше всего умственную деятельность стимулируют жирные кислоты омега-3: лосось, тунец, семена льна, фасоль, морепродукты.

Неприятные ощущения, сухость и покраснение глаз — это признаки синдрома сухого глаза. Такая проблема возникает не только из-за долгой работы за компьютером и сухого воздуха, но и из-за нехватки жиров в рационе. Жирные кислоты влияют на выработку слезной пленки, которая защищает и увлажняет глаз. Лучшие продукты для здоровья глаз — черная смородина, жирные сорта рыбы, морепродукты, тыква, брокколи, шпинат.



Как сообщали ранее «ФАКТЫ», медики утверждают: для того, чтобы меньше мерзнуть зимой, человеку необходимо есть жирные продукты.

Тем временем некоторые диетологи заговорили о пользе для здоровья диеты из так называемого подножного корма. Ее сторонники активно употребляют в пищу рыбьи глаза, тараканов и даже яички кенгуру.

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