Поедание рыбьих глаз и тараканов назвали полезным делом

Здоровье

Некоторые диетологи заговорили о пользе для здоровья диеты из так называемого подножного корма. Ее сторонники активно употребляют в пищу рыбьи глаза, тараканов и даже яички кенгуру. Диета из подножного корма представляет собой питание тем, что нас окружает, и что мы можем взять от природы, не особо прикладывая усилия, пишет «Медикфорум».

К примеру, травы, листья деревьев, лесные ягоды, а также части тел животных, обычно в пищу не употребляемые. Некоторые компоненты этой диеты могут вызвать отвращение, но эксперты утверждают, что они полезны для здоровья. К примеру, рыбьи глаза являются популярным деликатесом на Ближнем Востоке, так как здесь считают, что они улучшают работу мозга.

Стоит отметить, что даже в глазах рыбы содержатся жирные кислоты Омега-3, снижающие артериальное давление. У австралийцев подножным кормом могут быть различные не очень съедобные части кенгуру, которые обычно просто выбрасывают. К примеру, яички. Считается, что данный продукт содержит низкое количество жира и большую порцию здоровых ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, в этих яичках имеется некоторое количество цинка, магния и железа.

Сверчки не часто попадаются нам на глаза, однако они уже становится все более востребованным деликатесом. Правда, для того, чтобы собрать достаточное количество сверчков для производства пищи, усилия все-таки приложить придется. Зато в 100 г сверчков более 20% суточной рекомендованной дозы белка и всего 121 калория. У сверчков также много кальция и витаминов. Ну, а что вы скажете по поводу употребления в пищу тараканов? Оказывается, это тоже очень питательный продукт, в 100 г которого 10% суточной рекомендованной дозы кальция и 20% белка. Правда, речь идет об особых аргентинских насекомых.

Мозг барашков называют отличным источником витамина B12 и белка, его рекомендуют хорошо прожарить. В нем полно меди, селена, и кальция, которые очень полезны для натуральной антиоксидантной системы организма. Наконец, такое насекомое, как тутовый шелкопряд, очень популярно в Китае, поскольку в организме оно конвертируется в жирные кислоты Омега-3. В шелкопряде также много кальция, магния, железа, витаминов B1, B2 и B3.

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