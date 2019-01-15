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Украина

Начнутся разборки: названа причина, почему Россия не идет на объединение "ДНР" и "ЛНР" (видео)

1:23 15 января 2019   57
Автобус «Луганск&nbsp;— Донецк»
Инф. «ФАКТОВ»

Главари боевиков «ДНР» и «ЛНР» не спешат снимать контрольно-пропускные пункты между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Объединение двух псевдореспублик в одну не выгодно их кураторам из России. Ранее сообщалось, что в ОРДЛО населению рассказывают о якобы скором признании «республик» Россией.

«Российские кураторы не заинтересованы в объединении, по той простой причине, что если вместо двух потоков будет один, то спецслужбам, курирующих эти псевдореспублики, придется очень несладко в разборках друг с другом», — цитирует Радио Свобода аналитика Центра исследований проблем гражданского общества Марию Кучеренко.

Отмечается, что после фейковых «выборов», которые прошли на оккупированном Донбассе в ноябре 2018 года, противоречия между луганскими и донецкими боевиками усугубились.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «наследство» ликвидированного в Донецке главаря боевиков Александра Захарченко взяли под контроль ставленники Кремля из «руководства ДНР».


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