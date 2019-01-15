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Начнутся разборки: названа причина, почему Россия не идет на объединение "ДНР" и "ЛНР" (видео)
Главари боевиков «ДНР» и «ЛНР» не спешат снимать контрольно-пропускные пункты между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Объединение двух псевдореспублик в одну не выгодно их кураторам из России. Ранее сообщалось, что в ОРДЛО населению рассказывают о якобы скором признании «республик» Россией.
«Российские кураторы не заинтересованы в объединении, по той простой причине, что если вместо двух потоков будет один, то спецслужбам, курирующих эти псевдореспублики, придется очень несладко в разборках друг с другом», — цитирует Радио Свобода аналитика Центра исследований проблем гражданского общества Марию Кучеренко.
Отмечается, что после фейковых «выборов», которые прошли на оккупированном Донбассе в ноябре 2018 года, противоречия между луганскими и донецкими боевиками усугубились.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «наследство» ликвидированного в Донецке главаря боевиков Александра Захарченко взяли под контроль ставленники Кремля из «руководства ДНР».
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