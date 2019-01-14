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- 16:16 На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле: в сети показали видео
На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле: в сети показали видео
На Донбассе, возле населенного пункта Калиновка был уничтожен МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) лёгкий бронированный) боевиков с боеприпасами. Четверо наемников погибли, еще трое ранены. Ранее в сети показали атаку с воздуха по позициям боевиков на Донбассе.
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил. «Пытаясь восстановить боекомплект, который доставляется гуманитарными конвоями Российской Федерации, наемники передвигались на свои позиции с грузом боеприпасов и подорвались на собственном минном поле», — сообщил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.
Также, по его словам, боевики возобновили попытки ведения воздушной разведки наших позиций — за минувшие сутки силы ООС зафиксировали и подавили восемь случаев применения противником беспилотных летательных аппаратов.
А народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook показал видео, на котором зафиксирован предположительно этот уничтоженный МТ-ЛБ боевиков. По его информации, он принадлежал ЛБ 2-му батальону 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК российско-оккупационных войск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики на Донбассе обстреляли беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ. ЧП произошло под Мариуполем.
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