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В Украине появилась карта запретов для полетов беспилотников
В Украине опубликовали карту территорий, где запрещены полеты беспилотников. Карту опубликовала Государственная авиационная служба Украины.
«Сейчас вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов (БПС) недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БПС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби. Учитывая стремительное развитие рынка БПС, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов существующей системы использования воздушного пространства», — говорится в сообщении службы.
В ведомстве сообщили, что полеты беспилотников весом до 20 кг должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства.
«Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней по телефону: +380 44 351 59 92 (круглосуточно), или [email protected]», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно украинские военные зафиксировали возле стратегического объекта беспилотный летательный аппарат. Радиоканалы управления беспилотника были подавлены оператором комплекса радиоэлектронной борьбы.
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