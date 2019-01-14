- 22:58 Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото
- 22:27 В воинской части в Виннице зафиксировали вспышку кори: детали инцидента
- 22:01 15—18 января в Киеве можно пройти экспресс-диагностику: адреса пунктов
- 21:53 В Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська
- 21:36 Дело Труханова: с отменой онлайн-трансляции процесс ускорился
- 21:28 Опять «камни с неба»: на трассе Симферополь-Севастополь произошло опасное ЧП
- 21:15 "Аквамен" вошел в элитный клуб фильмов, собравших более миллиарда долларов в прокате
- 21:05 Пожар в Киево-Печерской лавре: происшествие сняли на видео с воздуха
- 20:33 Горячая семейка: голые Бабкины дурачатся в снегу
- 20:30 Пятиметровый крокодил заживо съел женщину-биолога
В воинской части в Виннице зафиксировали вспышку кори: детали инцидента (видео)
В Винницкой области в одной из воинских частей зафиксировали вспышку кори. По официальным данным командования, больных — более 20-ти. Об этом говорится в сюжете телеканала «1+1».
Всех заболевших уже госпитализировали. Командир воинской части Владимир Джула показывает лазарет, где лежат бойцы, которых поместили на карантин. Сколько их — не уточняет.
«Снимать ничего не надо, потому что здесь сами понимаете», — говорит он. Бойцы покрыты одеялами с головой. У всех высокая температура и кашель.
Первый случай заболевания корью в воинской части зафиксировали еще перед Новым годом. По данным журналистов, заболевших более 20 человек. Командир не исключает, что заразиться военные могли во время дежурств в людных местах.
Также отмечается, что заболевшие военные госпитализированы в местную больницу, хотя инфекционное отделение и без того переполнено. Еще четверо бойцов лечатся в Хмельницкой районной больнице.
Ранее Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. «ФАКТЫ» выяснили у специалистов, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 726 мм