27.89 / 28.15 31.84 / 32.33
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В воинской части в Виннице зафиксировали вспышку кори: детали инцидента (видео)

22:27 14 января 2019   73
Корь
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области в одной из воинских частей зафиксировали вспышку кори. По официальным данным командования, больных — более 20-ти. Об этом говорится в сюжете телеканала «1+1».

Всех заболевших уже госпитализировали. Командир воинской части Владимир Джула показывает лазарет, где лежат бойцы, которых поместили на карантин. Сколько их — не уточняет.

«Снимать ничего не надо, потому что здесь сами понимаете», — говорит он. Бойцы покрыты одеялами с головой. У всех высокая температура и кашель.

Первый случай заболевания корью в воинской части зафиксировали еще перед Новым годом. По данным журналистов, заболевших более 20 человек. Командир не исключает, что заразиться военные могли во время дежурств в людных местах.

Также отмечается, что заболевшие военные госпитализированы в местную больницу, хотя инфекционное отделение и без того переполнено. Еще четверо бойцов лечатся в Хмельницкой районной больнице.

Ранее Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. «ФАКТЫ» выяснили у специалистов, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 726 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины