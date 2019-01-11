Можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа: ответ специалистов

Здоровье

Поберегись!

Минздрав Украины объявил о начале «спецоперации» по борьбе с корью. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ее проведут в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий в Украине. Начиная со Львова и области местные медработники и мобильные бригады специалистов будут в чрезвычайном режиме прививать детей и в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской областях. Но… Беспокоятся родители, которые недоумевают: зимой дети и так подвержены простудным заболеваниям, зачем же подвергать их дополнительному риску — прививать от кори? В «Фейсбуке» мамы встревоженно обсуждают инициативу чиновников, выдвигая разные предположения причин «спецоперации». Часто звучит версия, что истекает срок использования вакцины КПК. Опытные врачи, авторитетные ученые, не отрицая необходимости прививок, тоже говорят: прививаться нужно, но не сейчас.

Повышенный охват прививками руководитель украинского Минздрава Уляна Супрун называет вопросом национальной безопасности. А генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита добавляет:

— Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех сделаем прививки детям от шести до 18 лет в организованных коллективах — школах, при обязательном условии — согласии родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди тех 20 тысяч школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не привиты.

Ситуация с корью во Львове серьезная: за прошлый год заболели около 12 тысяч человек, из которых более семи тысяч не были привиты, а остальные имели только одну прививку КПК (по правилам вакцина вводится дважды — в год и шесть лет). Из-за осложнений кори умерли двое трехлетних малышей, как оказалось, непривитых. Понятно, что с инфекцией, которая вызывает осложнения со стороны легких, мозга, нужно бороться, но как это сделать правильно, а главное — когда?

Хотя Минздрав Украины утверждает, что эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине нет, однако, по сообщению Центра общественного здоровья, эпидемический порог превышен в пяти областях — Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой. Данные приведены за последнюю неделю прошлого года, когда школьники разошлись на каникулы, в университетах и академиях началась сессия. А по прогнозам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктора медицинских наук профессора Аллы Мироненко, резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к учебе. Со второй половины января будет увеличиваться количество зараженных вирусами гриппа и ОРВИ, а пик эпидемии ожидается к концу этого месяца и в феврале.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская на своей страничке в «Фейсбуке» не раз упоминала, что вирусы гриппа, которые пришли в Украину этой зимой, опасны тяжелым течением и осложнениями.

«У нас все клиники забиты больными и с корью, и с гриппом и ОРВИ, — пишет Ольга Анатольевна. — Все больные достаточно тяжелые, опять же — смертельный случай на новогодние праздники… С начала эпидемического сезона официально зарегистрированы семь смертей от гриппа. В любой момент ситуация может ухудшиться. В связи с этим у меня один вопрос: кто принимал решение о массовой вакцинации от кори в период не только роста заболеваемости гриппом, но и прогнозируемого тяжелого гриппа, о чем мы говорили начиная с лета? Кто из ведущих эпидемиологов, иммунологов, детских инфекционистов привлекался к обсуждению этого вопроса? Были ли задействованы специалисты из нашего Института эпидемиологии и инфекционных болезней?»

Понятно, что это риторические вопросы. По словам Ольги Голубовской, вирус кори, в том числе и вакцинный штамм, вызывает заметное угнетение иммунной системы. Поэтому в течение месяца желательно не вводить другие живые вакцины: человек, особенно ребенок, будет в этот период уязвимым к любым инфекциям.

О том, что нужно учитывать риски, говорят и другие специалисты. Уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый, указав, что во многих регионах Украины участились случаи заболевания корью на фоне стремительного ухудшения эпидемической ситуации по гриппу, подчеркивает: к массовой вакцинации лучше вернуться при более благоприятных обстоятельствах, а пока нужно по-другому ограничивать распространение инфекции, например, с помощью карантина в детских коллективах. Константин Надутый ссылается на письмо руководителя Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского члена-корреспондента НАМН Украины Виктории Задорожной.

По словам Виктории Ивановны, массовая вакцинация предполагает, что прививками должно быть охвачено 95 процентов детей. Но этого уровня невозможно достичь на фоне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди привитых детей в поствакцинальном периоде (в течение 30 дней после вакцинации) может значительно вырасти количество присоединившихся заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в школах Одессы из-за вирусов продлевают каникулы. Тем временем стало известно о новой жертве кори в Украине.

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