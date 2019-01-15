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- 8:01 Стали известны подробности похищения 13-летней девочки убийцей ее родителей
Стали известны подробности похищения 13-летней девочки убийцей ее родителей (фото)
Стали известны подробности похищения 13-летней девочки из штата Висконсин Джейми Клосс и убийства ее родителей. Арестованный ранее 21-летний преступник Джейк Томас Паттерсон уже признался в этих преступлениях. Как пишет издание People, он рассказал, что его целью было похитить Джейми, а ее родителей он убил просто, чтобы не мешали ему. Он не был с ними знаком. А девочку заметил как-то на улице, когда она садилась в школьный автобус. И сразу решил, что должен ее заполучить. К преступлению Паттерсон готовился долго и тщательно. Он даже обрил голову, чтобы на месте убийства не нашли его волос и не смогли вычислить его по ДНК-тесту. Он также приобрел черную балаклаву, чтобы скрыть лицо. И украл номера с чужой машины.
15-го октября, ворвавшись в дом, Паттерсон застрелил 46-летнюю Дениз и 56-летнего Джеймса Клоссов. Сначала был убит отец. А потом Паттерсон, выломав двери, ворвался в ванную, где, обнявшись, прятались напуганные мать и дочь. Он убил женщину выстрелом в голову, а девочку связал по рукам и ногам клейкой лентой, погрузил в багажник своей машины и отвез в уединенный домик, в подвале которого держал ее три месяца — до того, как ей удалось сбежать. По словам преступника, убийства и похищение заняли у него не более четырех минут.
Паттерсон регулярно избивал Джейми и угрожал ей. Когда к нему кто-то приходил или ему самому нужно было уехать, маньяк заставлял ее сидеть под своей кроватью. Иногда она проводила там по 12 часов — без воды, пищи и возможности сходить в туалет. При этом Джейк Томас окружал кровать коробками, сумками, корзинами с бельем и прочими тяжелыми вещами, которые девочке было трудно сдвинуть с места. Также по их расположению похититель мог увидеть, прикасалась ли к ним его пленница и не пыталась ли выбраться наружу.
10 января Паттерсон сказал Джейми, что уедет на пять-шесть часов. Убедившись в его отсутствии, девочка выбралась из-под кровати, схватила его туфли и первую попавшуюся под руку одежду и бросилась бежать из дома. Отойдя к пролегавшей рядом дороге школьница обратилась за помощью к женщине, гулявшей с собакой.
Паттерсона задержали, когда он ехал в машине, разыскивая Джейми на улице.
Ныне безработный Паттерсон ранее не попадал в поле зрения полиции. Одноклассники характеризовали его, как замкнутого и необщительного человека.
Преступник предстанет перед судом.
Джейми сейчас находится у своих родственников — в семье своей тети, которая намерена оформить опекунство над осиротевшей племянницей.
Девочка даже получила подарки на Рождество, которое пропустила. Ее родные не переставали верить в то, что она жива и еще вернется.
Здесь Джейми провела три месяца
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой задержали похитителей человека.
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