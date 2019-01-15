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- 9:05 Парижская опера отказала скандальному Полунину: что помешало танцору
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Парижская опера отказала скандальному Полунину: что помешало танцору
Парижская национальная опера расторгла контракт со скандальным артистом балета Сергеем Полуниным, отказавшимся от украинского гражданства в пользу российского и регулярно прославляющим хозяина Кремля Владимира Путина. Такое решение было принято после публикации в Instagram танцора, которую в Париже расценили как гомофобную.
Художественный руководитель балета Парижской национальной оперы Орели Дюпон обнародовала решение об отказе от сотрудничества с российским танцором из-за его высказываний, которые противоречат ценностям Парижской оперы, передает Радио Свобода со ссылкой на AFP.
Сообщается, что отказ от сотрудничества с «несносным мальчишкой» приняли после того, как Полунин опубликовал «гроссофобские» (негативные по отношению к полным людям) высказывания и восхваления Путина, что спровоцировало полемику в социальных сетях. Кстати, пост, где танцор призывал бить полных людей, чтобы те начали сбрасывать вес, Полунин удалил. Зато опубликовал очередное «откровение»: «Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Мужская и женская энергия создает баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами?».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Полунин выразил свое восхищение бойцами «Беркута», которые расстреливали демонстрантов на Майдане во время Революции Достоинства.
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