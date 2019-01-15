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В США река из шоколада заблокировала движение транспорта (видео)
В американском штате Аризона произошло необычное ЧП. На шоссе перевернулась автоцистерна, из которой вылилось более 13 500 литров жидкого шоколада, перевозившегося при подогреве. Как сообщает Fox News, шоколадная река блокировала движение транспорта на четыре часа — пока спасатели не убрали с дороги все не к месту объявившееся лакомство.
Местные жители, любовавшиеся разлитым по снегу шоколадом, сказали, что пейзаж был похож на огромную порцию мороженого. А некоторые пользователи-сладкоежки соцсети Twitter предложили свою безвозмездную помощь в утилизации продукта.
Как ранее писали «ФАКТЫ», ученые назвали шоколад отличным средством от кашля.
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