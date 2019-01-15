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Мир

В Латвии изъяли рекордную партию кокаина на миллиард евро

10:47 15 января 2019   74
Упаковки с кокаином
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Латвии правоохранительные органы изъяли рекордную на территории страны партию кокаина весом в две тонны. По данным латвийских властей, стоимость кокаина по ценам черного рынка — до миллиарда евро. Как сообщает Washington Post, партия кокаина прибыла из Эквадора. Наркотики были упакованы в 2195 брикетов и спрятаны в 49 картонных ящиках из-под бананов. Их временно хранили в населенном пункте Кокнесе. Товар не предназначался для местного сбыта. Латвия использовалась лишь как транзитная страна. Отсюда наркотики обычно переправляют в Скандинавию или в Россию.

В рамках операции задержали шесть человек, пятеро из которых — граждане Латвии. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как ранее писали «ФАКТЫ», рекордную партию сигарет переправляли в Израиль из Одессы под видом туалетной бумаги.

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