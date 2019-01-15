Общество

Киселев отдыхает: в сети высмеяли фейк пропагандистов Путина о желающих сбежать из США американцах

Российские пропагандисты продолжают изгаляться и придумывать новые фейки об Украине, США и других «врагах» РФ.

В частности, телеканал «НТВ» во вторник опубликовал в Twitter новость с текстом: «Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что «качество жизни улучшилось в разы».

Столь нелепое сообщение вызвало волну насмешек в социальных сетях. Причем даже среди российских интернет-пользователей.

«Ну какие же вы жалкие х**сосы, это что-то», — написал российский блогер Рустем Адагамов.

«Это п***ец, товарищи! Саловьёвщина-кесилёвщина отдыхает», — пишут другие комментаторы. В комментариях также предположили, что авторы материала «не отошли от новогодних праздников» либо приняли какие-то запрещенные препараты.

В самом материале росСМИ приводят рассказы некоторых «американцев», которые якобы переехали из США в Россию и восхваляют жизнь в РФ.

«В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек — цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов», — говорится в сюжете.

Параллельно с этим отличились и другие росСМИ.

Как сообщали «ФАКТЫ», росСМИ не брезгуют давать даже самые откровенные фейки, в том числе об Украине. Например, пропагандист Андрей Норкин недавно заявил, что в Украине закончились колбаса и сало.

При этом о жизни в самой России по росТВ мало что показывают. Например, с 1 января в РФ взвинтили цены на коммуналку, однако по телевидению об этом не говорят.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter