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Киселев отдыхает: в сети высмеяли фейк пропагандистов Путина о желающих сбежать из США американцах
Российские пропагандисты продолжают изгаляться и придумывать новые фейки об Украине, США и других «врагах» РФ.
В частности, телеканал «НТВ» во вторник опубликовал в Twitter новость с текстом: «Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что «качество жизни улучшилось в разы».
Столь нелепое сообщение вызвало волну насмешек в социальных сетях. Причем даже среди российских интернет-пользователей.
«Ну какие же вы жалкие х**сосы, это что-то», — написал российский блогер Рустем Адагамов.
«Это п***ец, товарищи! Саловьёвщина-кесилёвщина отдыхает», — пишут другие комментаторы. В комментариях также предположили, что авторы материала «не отошли от новогодних праздников» либо приняли какие-то запрещенные препараты.
В самом материале росСМИ приводят рассказы некоторых «американцев», которые якобы переехали из США в Россию и восхваляют жизнь в РФ.
«В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек — цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов», — говорится в сюжете.
Параллельно с этим отличились и другие росСМИ.
Как сообщали «ФАКТЫ», росСМИ не брезгуют давать даже самые откровенные фейки, в том числе об Украине. Например, пропагандист Андрей Норкин недавно заявил, что в Украине закончились колбаса и сало.
При этом о жизни в самой России по росТВ мало что показывают. Например, с 1 января в РФ взвинтили цены на коммуналку, однако по телевидению об этом не говорят.
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