Боевики "ЛНР" насмешили нелепым фейком о "бунте" в украинской армии

Украина

На оккупированной части Луганской области главари боевиков распространяют очередной фейк об отказе подразделения ВСУ выходить на позиции. Причем в качестве населенного пункта, позиции у которого якобы не захотели занимать украинские воины, названо Лобачово. В Луганской области таких населенных пунктов два и оба они находятся на оккупированных территориях. Ранее главари «ДНР» распространяли фейковую информацию о якобы готовящейся ВСУ «химической атаке» на Донбассе.

Об этом сообщает писатель и блогер Александр Сурков, называя распространяемый фейк «вечерним паноптикумом или заМарочками (по фамилии „представителя народной милиции ЛНР“ Андрея Марочко) хтонической пропаганды».

Боевики утверждают, что на позиции отказались идти бойцы «второй роты третьего батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ» из-за желания «вернутся домой живыми» и что комроты и командиры взводов задержаны. «Для начала я пробил по своим каналам 59 бригаду и Военную службу порядка (ВСП) на предмет хоть каких-то, пусть единичных, инцидентов за последние дни. Ничего в бригаде не было и близко, все на месте, все воюют. Это точно», — пишет блогер и иронизирует: «То есть вы поняли? Мотопехотная рота ВСУ, находясь в тылу врага … закрепилась там и отказалась возвращаться на свои позиции, а потом им на усиление под видом „ВСП“ прибыл танковый батальон».

По его словам, этот фейк показал, что российская пропаганда, не имея больше никаких «аргументов», в которые способен верить даже их собственный «лохторат», не гнушается откровенным и легко проверяемым враньем. «Пожелаем же „подполковнику“ Марочко дальнейших успехов в алкогольно-политической подготовке. Ждем от него новых забавных фейков. Кстати на зоне, куда он однозначно загремит по совокупности содеянного, таких сказочников ценят и уважают авторитеты», — добавил Александр Сурков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли фейк боевиков из «разведки ДНР» о том, что на Донбасс переброшены спецподразделения ВМС США.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter