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Украину накрывает мощный циклон: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину пришел грозный циклон Florenz, из-за которого произойдет ухудшение погодных условий по всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Уже 15 января мокрый снег (на юге с дождем) предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской области). Также небольшой снег ожидается и в западных областях. Температура в ночь на 16 января будет достигать 7 градусов мороза.
16 января температура воздуха снизится еще на пару градусов. В западных и восточных областях ожидаются осадки. Днем температура будет достигать 5 градусов мороза, а в ночь на 17 января — до 9 градусов мороза.
В горных районах ожидается накопление снежного покрова до 50 сантиметров, в низменных районах снег перейдет дождь. Температура воздуха в низменных районах достигнет + 6 градусов тепла, в горных до +2 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 16 января будет без осадков, ночью -5−8 градусов, днем -2−4 градуса. 17 января ночь еще будет морозной, а вот днем в четверг и 18 января в столице потеплеет до оттепели.
На Крещение, 19 января, в Киеве вновь похолодает. Утром 19 января, когда многие люди окунаются в проруби, ожидается 3 градуса мороза. Небо будет облачным.
Как писали «ФАКТЫ», западные области Украины попали под влияние атмосферного фронта северного циклона Florenz еще 14 января. Тогда же в этих областях пошел снег или мокрый снег.
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