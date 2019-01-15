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Лобода рассказала, почему закатила скандал в аэропорту
Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая закатила скандал в московском аэропорту «Шереметьево», объяснила суть своего негодования. Звезда утверждает, что службы аэропорта не предоставили ей оплаченные услуги вип-обслуживания в терминале D «Шереметьево».
«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в „Крокус сити холл“, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», — рассказала «суперзвезда» в интервью Super.
Лобода пообещала, что не оставит эту ситуацию и намерена добиться справедливости. Звезда готовит официальную претензию к аэропорту — требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ею услуги.
Напомним, Светлана Лобода вернулась с отдыха в Москву, но ее не встретили, как положено вип-пассажиру, возле паспортного контроля. Звезда была вынуждена идти до терминала пешком. Ролик, в котором певица, не подбирая слов, высказывает свои претензии сотруднику аэропорта, появился в сети.
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