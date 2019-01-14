27.87 / 28.15 31.83 / 32.34
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал в аэропорту (видео)

12:13 14 января 2019   601
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, выступающая в России, Светлана Лобода, которая вернулась с заморского отдыха в Москву, устроила скандал в аэропорту «Шереметьево». Звезду возмутило ненадлежащее обслуживание в VIP-терминале. Светлану якобы не забрали у паспортного контроля, и она была вынуждена идти до VIP-зала пешком.

Свое возмущение Лобода высказала, не подбирая слов, сотруднику аэропорта.

«Мне не нужны ваши извинения, мне нужен профессионализм в работе», — возмущалась Светлана и обещала, что не оставит просто так эту ситуацию и привлечет знакомых, чтобы те разобрались. На этом певица развернулась и ушла вместе со своим охранником.

В социальных сетях Светлана о конфликтной ситуации в аэропорту не упоминает.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что оскорбленный Олег Винник будет разбираться со своими обидчиками в суде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
-3

Ветер: 5 м/с  Ю
Давление: 727 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины