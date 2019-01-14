Лобода устроила скандал в аэропорту (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, выступающая в России, Светлана Лобода, которая вернулась с заморского отдыха в Москву, устроила скандал в аэропорту «Шереметьево». Звезду возмутило ненадлежащее обслуживание в VIP-терминале. Светлану якобы не забрали у паспортного контроля, и она была вынуждена идти до VIP-зала пешком.

Свое возмущение Лобода высказала, не подбирая слов, сотруднику аэропорта.

«Мне не нужны ваши извинения, мне нужен профессионализм в работе», — возмущалась Светлана и обещала, что не оставит просто так эту ситуацию и привлечет знакомых, чтобы те разобрались. На этом певица развернулась и ушла вместе со своим охранником.

В социальных сетях Светлана о конфликтной ситуации в аэропорту не упоминает.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что оскорбленный Олег Винник будет разбираться со своими обидчиками в суде.

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