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МАУ ужесточила правила провоза ручной клади: что изменилось (инфографика)
После того как лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizzair ввели ограничения по багажу, украинский авиаперевозчик МАУ (Международные авиалинии Украины) с 15 января 2019 года ужесточил правила провоза ручной клади.
По новым правилам пассажирам эконом-класса, как и раньше, будет разрешено проносить сумку весом до 7 килограммов. Но из дополнительных вещей: максимум верхнюю одежду или зонтик. Дамскую сумку с собой уже не возьмешь. Дополнительные вещи — такие как пакеты Duty Free, ноутбук, прессу, фотоаппарат, бинокль, портплед — отдельно тоже не пронесешь. Взять их можно, но они должны быть упакованы в единственную сумку весом до 7 килограммов.
За то, чтобы взять с собой на борт еще одну сумку весом до 5 килограммов, придется в аэропорту доплатить 15 евро.
Напомним, раньше к ручной клади в 7 килограммов веса разрешалось на борт брать с собой еще одну дамскую или мужскую сумку, небольшой фотоаппарат, один портативный компьютер, один зонтик или трость, одну единицу верхней одежды, пару костылей и газету или журнал. Единственное условие — чтобы общий вес этих вещей не превышал 5 килограммов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» до 29 апреля 2019 года прекратил осуществлять полеты в Казахстан. А также до конца зимней навигации приостановил выполнение рейса из Харькова в Тель-Авив.
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