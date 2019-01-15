- 15:58 В России продлили арест 12 пленным украинским морякам
- 15:51 В Украине засекретили список попавших под санкции россиян: названа причина
- 15:51 Знаменитый вратарь уходит из футбола: яркие сэйвы Петра Чеха
- 15:49 Тотальная нищета: появились свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса
- 15:32 Пытался атаковать до последнего: выяснились новые детали нападения волка на людей под Запорожьем
- 15:20 Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране
- 15:17 Полиция обнародовала видео нападения на Dzidzio
- 15:12 В России придумали закон, разрешающий изменникам Украины работать чиновниками
- 14:52 В Польше полиция арестовала несколько человек, угрожавших известным политикам
- 14:50 Маразм крепчал: взрыв дома в Ростовской области приняли за атаку ВСУ
Морозы до минус 10: синоптик прогнозирует похолодание в Украине
В Украине из-за прихода циклона Florenz произойдет ухудшение погоды. Так, в ночь на 16 января столбики термометров опустятся до -4−10 градусов, а кое-где на Севере и в Центре и ниже. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Завтра днем „минусы“ ожидаются небольшие, 1−4 градуса мороза. В западных областях и на юге Украины ночью 0−3 мороза. Днем 0−3 тепла. На Западе в среду выпадет снег и даже местами с дождем», — пишет она.
По ее словам, в Киеве 16 января будет без осадков, ночью -5−8 градусов, днем -2−4 градуса. 17 января ночь еще будет морозной, а вот днем в четверг и 18 января в столице потеплеет до оттепели.
«На Крещение, 19 января, вновь похолодает. Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшим прорубям, чтобы зафиксировать информационный повод — прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби. Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно», — написала синоптик.
Как писали «ФАКТЫ», западные области Украины попали под влияние атмосферного фронта северного циклона Florenz еще 14 января. Тогда же в этих областях резко изменились погодные условия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм