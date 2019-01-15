Морозы до минус 10: синоптик прогнозирует похолодание в Украине

Общество

В Украине из-за прихода циклона Florenz произойдет ухудшение погоды. Так, в ночь на 16 января столбики термометров опустятся до -4−10 градусов, а кое-где на Севере и в Центре и ниже. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Завтра днем „минусы“ ожидаются небольшие, 1−4 градуса мороза. В западных областях и на юге Украины ночью 0−3 мороза. Днем 0−3 тепла. На Западе в среду выпадет снег и даже местами с дождем», — пишет она.

По ее словам, в Киеве 16 января будет без осадков, ночью -5−8 градусов, днем -2−4 градуса. 17 января ночь еще будет морозной, а вот днем в четверг и 18 января в столице потеплеет до оттепели.

«На Крещение, 19 января, вновь похолодает. Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшим прорубям, чтобы зафиксировать информационный повод — прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби. Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно», — написала синоптик.

Как писали «ФАКТЫ», западные области Украины попали под влияние атмосферного фронта северного циклона Florenz еще 14 января. Тогда же в этих областях резко изменились погодные условия.

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