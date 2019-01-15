Суд в Москве отказался признать украинских моряков военнопленными

Украина

В Лефортовском суде Москвы продолжаются заседания по продлению срока содержания под стражей украинских военнопленных — членов экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». Украинцев разделили на шесть групп — по четыре человека в каждой.

О ходе заседаний в социальных сетях сообщает адвокат Олег Елисеев из группы «Защита военнопленных украинских моряков.

«По группе моряков (Мокряк, Опрыско, Семидоцкий, Цыбизов) защитой заявлен ряд ходатайств:

выпустить моряков из клетки и посадить рядом с адвокатами — отклонено.

изменение подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенцией — судья Галимова А.Г. после длительного нахождения в совещательной комнате отказала в ходатайстве защитников.

Родственников военнопленных моряков пустили в зал судебного заседания повидаться", — сообщает Олег Елисеев.

По его словам, аналогичное решение приняли в Лефортовском суде и по группе, в которую входят украинские военноопленные Терещенко, Головаш, Попов и Шевченко.

На судебные заседания пришли дипломаты из ряда европейских стран, в частности, Великобритании, Польши, Чехии, Швеции, Дании, стран Балтии, а также из США. «Мы выражаем солидарность с ними и требуем их немедленного освобождения», — написал в своем Twitter министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс.

Latvian diplomats and their EU, US, UK, Baltic, Polish, Czech, Swedish and Danish colleagues are participating in the session of Moscow court where the case of illegally captured Ukrainian sailors is considered. We express our solidarity with them & demand their immediate release https://t.co/g5q76BxzkY — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 15 января 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя дело с захватом Россией украинских моряков, сказал, что хозяин Кремля Владимир Путин будет торговаться за их свободу.

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