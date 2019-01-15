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Украина

Суд в Москве отказался признать украинских моряков военнопленными

13:25 15 января 2019   379
Украинские моряки в Лефортовском суде
Инф. «ФАКТОВ»

В Лефортовском суде Москвы продолжаются заседания по продлению срока содержания под стражей украинских военнопленных — членов экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». Украинцев разделили на шесть групп — по четыре человека в каждой.

О ходе заседаний в социальных сетях сообщает адвокат Олег Елисеев из группы «Защита военнопленных украинских моряков.

«По группе моряков (Мокряк, Опрыско, Семидоцкий, Цыбизов) защитой заявлен ряд ходатайств:

  • выпустить моряков из клетки и посадить рядом с адвокатами — отклонено.
  • изменение подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенцией — судья Галимова А.Г. после длительного нахождения в совещательной комнате отказала в ходатайстве защитников.

Родственников военнопленных моряков пустили в зал судебного заседания повидаться", — сообщает Олег Елисеев.

По его словам, аналогичное решение приняли в Лефортовском суде и по группе, в которую входят украинские военноопленные Терещенко, Головаш, Попов и Шевченко.

На судебные заседания пришли дипломаты из ряда европейских стран, в частности, Великобритании, Польши, Чехии, Швеции, Дании, стран Балтии, а также из США. «Мы выражаем солидарность с ними и требуем их немедленного освобождения», — написал в своем Twitter министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя дело с захватом Россией украинских моряков, сказал, что хозяин Кремля Владимир Путин будет торговаться за их свободу.

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