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Тотальная нищета: появились свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса
Цифры опубликовал россиянин Павел Пряников со ссылкой на человека, живущего в оккупированном Донецке.
Дончанин привел размер зарплат в «ДНР», где некоторые по-прежнему наивно мечтают о присоединении к России, в конце 2018 года. «Дежурная на ж/д переезде — 5700 руб. (2400 грн.), сторож — 4200 руб. (1765 грн.), мл. медик в детском доме — 5500 руб. (2313 грн.), медсестра (1,5 ставки) — 9400 руб. (3950 грн.), учитель истории со стажем 10 лет — 10 000 руб. (4200 грн.), сортировщица на складе „Сладкая жизнь“ — 9500 руб. (3990 грн.), оператор котельной — 8700 руб. (3660 грн.), кассир-продавец в „Векторе“ — 7000 руб. (2940 грн.), сварщики, резчики, слесари в теплосети и водоканале — 8−10 000 руб. (3360−4200 грн.), машинист тепловоза — 9500 руб. (3990 грн.), горновые на „ДМЗ“ — 18 000 руб. (7570 грн.), шахтёры: проходчик 12 000−14 000 руб. (5050−5890 грн.), ремонтник 16 000−18 000 руб. (6725−7570 грн.) забойщик — 23 000 руб. (9679 грн.) У меня лично — 8568 (3580 грн.) за декабрь (сварщик)».
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«Через несколько месяцев будет пять лет, как „ДНР“ и „ЛНР“ стали жить „самостоятельно“. Можно подводить уже итоги. Эти два украинских осколка свалились в Африку, и, видимо, это уже на десятилетия. Зарплаты по 100−150 евро — это и есть Африка. Жизнь в ОРДиЛО — это уже окончательная прививка против „русского мира“, который может принести только нищету и лишения», — пишет Пряников.
«В „ДНР“ и „ЛНР“ мы видим главную „национальную идею“ патриотов: денег нет», — делает он вывод.
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