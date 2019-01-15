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Позывной «Саид»: названо имя бойца ВСУ, погибшего под обстрелом на Донбассе (фото)
В 72-й отдельной мехбригаде имени Черных Запорожцев назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе в понедельник, 14 января. Это воин бригады, младший сержант Семенюк Николай Иванович (позывной «Саид»).
Побратимы погибшего сообщают, что наводчик-оператор боевой машины пехоты погиб от несовместимых с жизнью ранений, которые он получил во время обстрела позиций ВСУ российско-оккупационными войсками.
«Николай был на войне с 2014 года. Выполнял мужественно и с честью боевые задачи в Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге. Побратимы рассказывают, что „Саид“ был душой компании, всегда мог найти нужные слова для поднятия настроения, хорошо знал и умело выполнял свои обязанности. Он любил свое важное дело по защите Родины», — говорится в сообщении.
Николай Семенюк родился в Винницкой области в с. Брагилов 28 ноября 1973. Дома у него остались жена с двумя малолетними детьми, брат и родители.
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