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Украина

Позывной «Саид»: названо имя бойца ВСУ, погибшего под обстрелом на Донбассе (фото)

16:33 15 января 2019   532
Николай Семенюк (»Саид»)
Инф. «ФАКТОВ»

В 72-й отдельной мехбригаде имени Черных Запорожцев назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе в понедельник, 14 января. Это воин бригады, младший сержант Семенюк Николай Иванович (позывной «Саид»).

Побратимы погибшего сообщают, что наводчик-оператор боевой машины пехоты погиб от несовместимых с жизнью ранений, которые он получил во время обстрела позиций ВСУ российско-оккупационными войсками.

«Николай был на войне с 2014 года. Выполнял мужественно и с честью боевые задачи в Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге. Побратимы рассказывают, что „Саид“ был душой компании, всегда мог найти нужные слова для поднятия настроения, хорошо знал и умело выполнял свои обязанности. Он любил свое важное дело по защите Родины», — говорится в сообщении.

Николай Семенюк родился в Винницкой области в с. Брагилов 28 ноября 1973. Дома у него остались жена с двумя малолетними детьми, брат и родители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Львовом простились с ветераном АТО, умершим в первый день нового года. У 52-летнего военнослужащего 704 полка Олега Войтовича, недавно вернувшегося из госпиталя, остановилось сердце.

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