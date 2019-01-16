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Американский дипломат рассказал, что заставит Россию уйти с Донбасса
Санкции, введенные против России за агрессию в Украине и захват Крыма, наносят ущерб ее экономики. Они, как часть пакета, заставят Кремль уйти из Донбасса. Ранее США расширили санкционный список, внеся в него 18 человек, в том числе и российских шпионов Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), но исключили из него компанию «Русал» Олега Дерипаски.
Об этом в эфире «Прямого» заявил посол США в Украине (2003−2006 гг.) Джон Хербст. Впрочем, конкретных дат он не назвал, заявив, что это может произойти и через два с половиной года, и через пятнадцать лет. «Санкции как часть пакета убедят Москву уйти из Донбасса. Крым — это другой вопрос. Но до этого дня санкции также важны», — отметил он.
По словам дипломата, российский военный комплекс в мире уступает лишь американскому. «Но мощная армия и мощный морской флот невозможны без сильной экономики. И мы знаем, что санкции вредят российской экономике — на процент-полтора в год», — добавил Джон Хербст.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет Евросоюза одобрил продление экономических санкций против России до 31 июля 2019 года. Решение было принято в связи с отсутствием прогресса по имплементации Минских соглашений.
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