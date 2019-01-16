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Происшествия

В Карпатах спасли заблудившегося лыжника (фото)

10:53 16 января 2019   160
Драгобрат
Инф. «ФАКТОВ»

На Драгобрате (Раховский район) заблудился турист из Одессы. 35-летний лыжник потерял ориентир на местности и не смог вернутся в гостиницу. Ранее сообщалось, что в домике лесника нашелся турист из Киева, которого в Карпатах спасатели искали три дня.

Как сообщают в ГУ ГосЧС в Закарпатской области, на поиски «потеряшки» отправились шесть профессиональных спасателей на технике, им помогала пятерка общественных спасателей и ратрак. Через четыре часа пропавшего лыжника обнаружили колыбе пастухов, расположенной в горной долине «Урда». Лыжнику помогли добраться до отеля, в медицинской помощи он не нуждался.

А спасатели ГУ ГосЧС Львовщины помогли двоим сноубордистам (1983 и 1981 годов рождения), которые заблудились на горе Тростян (пос. Славское Сколевского района). Туристов нашли в лесном массиве близ горы, медицинская помощь им не требовалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилась интерактивная карта домиков в Карпатах, которую могут использовать для спасения заблудившиеся в горах туристы. Карта доступна в сервисе Google Maps.

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