- 12:19 Корь в Украине: жертвой недуга стал грудной ребенок
- 12:16 В Украине едкой карикатурой высмеяли "пивное" нововведение на почте России
- 12:15 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:05 Стало известно, когда «Орел и Решка» вернется на экраны
- 11:55 Футболист «Шахтера» стал третьим украинцем в датском «Вейле»
- 11:47 Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:46 Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов
- 11:38 Будущий чемпион IBF подписал контракт на бой с Ломаченко
- 11:36 В России прогремел мощный взрыв на химзаводе
- 11:34 В Сербии готовили покушение на Путина: что об этом известно
В Карпатах спасли заблудившегося лыжника (фото)
На Драгобрате (Раховский район) заблудился турист из Одессы. 35-летний лыжник потерял ориентир на местности и не смог вернутся в гостиницу. Ранее сообщалось, что в домике лесника нашелся турист из Киева, которого в Карпатах спасатели искали три дня.
Как сообщают в ГУ ГосЧС в Закарпатской области, на поиски «потеряшки» отправились шесть профессиональных спасателей на технике, им помогала пятерка общественных спасателей и ратрак. Через четыре часа пропавшего лыжника обнаружили колыбе пастухов, расположенной в горной долине «Урда». Лыжнику помогли добраться до отеля, в медицинской помощи он не нуждался.
А спасатели ГУ ГосЧС Львовщины помогли двоим сноубордистам (1983 и 1981 годов рождения), которые заблудились на горе Тростян (пос. Славское Сколевского района). Туристов нашли в лесном массиве близ горы, медицинская помощь им не требовалась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилась интерактивная карта домиков в Карпатах, которую могут использовать для спасения заблудившиеся в горах туристы. Карта доступна в сервисе Google Maps.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 2 м/с С
Давление: 736 мм