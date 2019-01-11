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Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста из Киева
Спасателям 10 января удалось найти туриста из Киева, заблудившегося в ночь перед Рождеством недалеко от горы Гемба в Карпатах. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 23.00 10 января найден пропавший турист, заблудившийся 6 января в районе горы Гемба», — отметили в ведомстве.
Его уже транспортировали его в ближайший населенный пункт, с ним работают медики, сообщили на странице ГСЧС в Facebook.
В соцсетях отметили героические усилия спасателей, которые в сложных погодных условиях несколько дней занимались поисками.
«Спасатели супер-молодцы, настоящие герои, рискующие своей жизнью 4 суток, несмотря на праздники, выходные, время суток, опасность схода лавины, -17С, туман искали, верили и нашли! Огромное спасибо! А Игорь просто „крепкий орешек“ оказался, молодец!» — написала одна из пользователей Facebook.
«Дай вам Бог и вашим семьям здоровья!»", — добавила другая читательница поста.
Как писали «ФАКТЫ», турист из Киева с двумя друзьями перед Рождеством отправился в Карпаты, но из-за сложных погодных условий друзья заблудились в районе горы Гемба. Один из мужчин погиб, второй выжил, а о судьбе киевлянина несколько дней не было ничего известно.
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