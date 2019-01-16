Надя Дорофеева в бикини позабавила сеть фото с надувными лебедями

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхают в Арабских Эмиратах и радуют поклонников яркими снимками, позабавила сеть смешными фото с надувными лебедями. На них исполнительница позирует в голубом купальнике с высокой талией, подчеркивающем ее грудь и стройную фигуру.

«Сняли с @vladimirdantes- #adelechallenge, наржались, лебеди довольны, я тоже», — рассказала Дорофеева.

Поклонники пришли в восторг от новых фото любимой певицы и засыпали ее комплиментами.

«Самая красивая девушка на планете», «Твоя улыбка теплее любых эмиратов», «Боже. Утя среди лебедей», «Главный лебедь Надежда», «Надя в раю надувных лебедей», «Очень красивая», «У Дантеса появились соперники!», «Лебёдушка», — писали подписчики.

Оказывается, Надя и Владимир решили присоединиться к всемирному челленджу в поддержку певицы Адель, заявившей об уходе со сцены. В бассейне с надувными лебедями они снимали видео. Дантес показал его на своей страничке.

Как признался Владимир, самым сложным было выстроить надувных птиц в бассейне. На отдыхе Надя также исполнила зажигательный танец на песке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Арабских Эмиратах также отдыхает популярный певец Дмитрий Монатик. Вместе в Дантесом и Дорофеевой они встретились в одном из развлекательных центров Дубая.

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