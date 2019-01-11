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Дорофеева рассказала о своем страшном сне
Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая умудрилась заболеть во время отдыха в Дубае, наконец-то справилась с недугом и может в полной мере наслаждаться каникулами. Она вместе с мужем Владимиром Дантесом с удовольствием проводит время на пляже и даже совершила полет на воздушном шаре. Своими эмоциями певица поделилась в Instagram.
Надя призналась, что решиться на полет ей было непросто, потому что в детстве ей часто снился один и тот же сон, как она падает из корзины.
«Когда я была маленькая, мне почему — то часто снился один и тот же сон. Меня несет воздушный шар, я стою в корзине и смотрю вниз. Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена. В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10», — рассказала Дорофеева.
На полет в Дубае ее уговорил муж. И не зря. Как призналась Надя, она пережила невероятные эмоции.
«Было немного страшно в начале. Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке. Команда, конечно, профессионалы, да ещё и харизматичные, всё время шутили. Эмоции — супер!», — поделилась Надя.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ресторатор Николай Тищенко на отдыхе покрасовался голым торсом и показал, как он готовит семейный ужин.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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