Монатик показал редкое фото с женой на отдыхе

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который на отдыхе в Арабских Эмиратах впервые показал подросших сыновей, поделился новыми снимками с отдыха. Артист снова сделал подарок своим поклонникам, приоткрыв тайну личной жизни. Дмитрий показал редкое фото с женой Ириной. В одном из развлекательных центров они встретились с друзьями — звездной парой Надей Дорофеевой и Дантесом, а также ведущим Андреем Шабановым, которые также отдыхают в Дубае.

«Вот это встреча! Ещё теплее, где тепло», — написал Монатик под веселым фото с друзьями. На снимках жена певца Ирина, которую он очень редко показывает публике, позирует в ярком розовом платье и кроссовках.

Ранее Монатик опубликовал портрет жены с взъерошенными волосами на берегу моря и посвятил ей трогательный пост.

«Это роскошные волосы и глаза цвета молодость поднимают снова, хотя… после таких ударов не поднимаются. Эти ливни только поют о хорошем, ведь изменения происходят, если прислушиваться, а мы стараемся. Сколько увидели, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря», — нежно признался в любви жене Монатик.

Также Дмитрий показал, как их сыновья играют на берегу на фоне красивого заката.

«День когда все остановилось. Когда работают только сердца, и выгорает фиолетовый из-под усталых век. Привет тот, кто протер глаза, а оказалось это не приснилось. Привет, самый счастливый во вселенной человек», — поделился своим счастьем певец.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова показала яркие фото в купальниках со старшей дочерью Машей.

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